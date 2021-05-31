Кто такой Билли Джин?

На самом деле, не кто, а что. Билли Джин - это одна из самых известных и популярных песен Майкла Джексона, которую он впервые исполнил вначале 80-х. Об истории создания легендарной песни и ее смысле - в нашем материале.
Еще в 70-е годы, когда Майкл Джексон выступал с The Jackson 5, юный музыкант был наслышан о так называемых групи, “сумасшедших” фанатках, которые преследовали своих кумиров, в том числе, пробирались к ним в дом, приписывали им отцовство своих детей. С этим столкнулся и сам Джексон: однажды девушка угрожала покончить с собой и убить неродившегося ребенка, если певец не женится на ней. Именно подобные ситуации, с которыми сталкивался не только Джексон, но и его братья, а также многие другие знаменитости, вдохновили исполнителя на написание песни под названием “Billy Jean”. Билли Джин в тексте предстала как собирательный образ всех фанаток, которые преследуют музыкантов и пытаются обвинить их в отцовстве. Как признавался сам Джексон, такой замысел у него родился еще в 1981 году, в то время как песня вышла в 1983.
По словам некоторых критиков, эта песня одной из первых в творчестве Майкла Джексона открывает тему напряжения, паранойи и темных фантазий. По сюжету некая привлекательная Билли Джин утверждает, что музыкант - ее единственный, да и к тому же отец ее ребенка, однако сам певец это отрицает, говоря: “этот ребенок - не мой сын”. Несмотря на то, что песня стала мировым хитом, для Джексона она была очень личная и отражала его переживания во времена, когда его преследовали групи. Однажды фанатка вообще прислала ему пистолет с просьбой застрелиться, некоторые постоянно писали ему любовные письма, было много угроз и т.д. Как потом делился исполнитель, из-за этой песни он чуть не погиб - был так ей увлечен, что не заметил как в его машине произошло возгорание. Продюсер Джексона не был уверен в успехе композиции и предлагал изменить ее название, на король поп-музыки настоял, чтобы все осталось так, как он задумал.
Песня вышла в начале января 1983 года и взлетела на вершины многих мировых музыкальных чартов. После этого она стала одной из самых продаваемых пластинок в мире. Помимо публики, ее горячо приняли музыкальные критики, которые отмечали трагичный, даже скорбный подтекст и то, что автор вложил в нее свои личные переживания, но при этом создал мировой хит.
Песня запомнилась не только этим. Именно во время ее исполнения на концерте Майкл Джексон впервые продемонстрировал свою знаменитую лунную походку, которая стала его отличительной чертой. Как отметили зрители, певец показал “нечто беспрецедентное, уникальное”. Сам артист выступал в фирменной шляпе, кожанной куртке и знаменитой перчатке, обшитой стразами. Для тех времен это был прорыв, потому что зрители наблюдали не просто выступление, а как будто настоящий музыкальный клип. Теперь такой формат выступлений наиболее популярен среди звезд.
Билли Джин стала одной из самых успешных песен в карьере Майкла Джексона и принесла ему миллионы долларов. На этом также попытались нажиться. Так, например, женщина по имени Билли Джин подала Джексону иск на миллиард долларов - она утверждала, что была суррогатной матерью ребенка короля поп-музыки.