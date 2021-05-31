Три выходных на День России-2021: точные даты отдыха и кто получит двойную зарплату за работу 12 июня

Начало лета всегда у россиян ассоциируется с праздниками. 1 июня отметим День детства и День всех в мире родителей. Но эти 2 праздника не являются официально выходными днями. А вот праздник нашей страны - День России - который наступит 12 числа, всегда выходной день.
В 2021 году россиянам везет на долгие выходные. Так распорядился календарь. Последние праздничные даты весны, такие как и 1 и 9 мая, тоже выпадали на субботу и воскресенье. И День России тоже пришелся на субботу.
Значит еще один период 3-дневных выходных даст нам возможность отдохнуть как следует и провести больше времени с любимыми людьми. Раз праздник выпал на субботу, то выходная суббота "перемещается" на понедельник. Отдыхать точно будем 12, 13 и 14 июня.
И еще два приятных сюрприза: пятница 11-го будет короткой, из-за сокращения ее на час рабочего времени - всех отпустят домой пораньше, потому что завтра - праздник.
И работать после праздничных выходных будем не долго- всего 4 дня. Это будут 15, 16, 17 и 18 июня.
Не стоит упускать такую возможность для полноценного отдыха и нужно успеть насладиться этими тремя днями, поскольку летом больше таких периодов нам не предвидится. Следующий раз будем долго отдыхать только на праздник 4 ноября. Там будет 4-дневный период отдыха.
Не всем придется радоваться - кому то придется и выходить на работу. Как правило, это такие люди, как медики и пожарные, полиция и аварийные диспетчеры - все те, кто не может не выйти на работу, а также те, у кого на предприятии непрерывный трудовой процесс. Таким людям Трудовой кодекс предусмотрел компенсацию за работу в выходные и праздники - двойную оплату труда.
Хороших вам праздников!