Можно ли работать на огороде в день Семи Дев 31 мая и почему надевать синее и розовое?
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Можно ли работать на огороде в день Семи Дев 31 мая и почему надевать синее и розовое?

11:20:135/31/2021Фото: pixabay
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Строго не разрешалось сегодня девушкам незамужним просидеть весь день дома. Иначе можно было так и не найти жениха и еще на год остаться одной. 

овес
Если дубы зеленели - сегодня сеяли овес

В православном церковном календаре сегодняшний день - день почитания мученика Феодота и семи дев мучениц, которых он похоронил после зверской казни, за что сам был убит.

В народе день называют Федот Овсяник или день Семи Дев. Каждый находил в названии праздника свои традиции.

Так, наблюдали в этот день за дубами. Этим красивым деревьям всегда приписывались магические свойства, мудрость и мощь. Если они к этому дню распускали все свои листочки - можно было приступать к посеву овса и льна. А чтобы урожай был богатым - варили овсяный кисель и выливали его под дуб.

В огородах работать не запрещалось, можно было заканчивать огородные посадки, поскольку долгое время люди были заняты посевом зерновых в полях.

Праздник Семи Дев был в почете в девушек и свах. Они активно искали женихов, сватали невест. Свадебные традиции тоже касались дуба. Если молодые во время свадьбы обходили дуб трижды по кругу, то считалось, что дуб сделает их семью очень крепкой. Пристальное внимание уделяли засидевшимся в девках и бобылям. Каждый имел право на личное счастье.

Обязательно полагалось сегодня надеть какой-то предмет одежды розового или синего цвета. Считалось, что это подарит удачу в любви и делах.

Особая удача и богатство жало тех, кому сегодня попадется яйцо с двумя желтками.

Запреты

Строго не разрешалось сегодня девушкам незамужним просидеть весь день дома. Иначе можно было так и не найти жениха и еще на год остаться одной.

Нельзя было сегодня рубить деревья и сидеть, прислонившись к осине. Осина вытягивала из человека все его силы и здоровье. В то время как просто похлопав веточкой ивы по больному месту на спине, можно было унять боль в спине.

Нельзя было сегодня оборачиваться назад, если вас кто-то окликнул. Считалось. что назад зовет нечистая сила и вы можете попасть в беду.

Запрещалось сегодня браться за новые дела. Нельзя было и обновлять одежду - латать ее или чинить обувь.

Приметы на 31 мая

На небе зарницы - погода переменится.

Много росы на траве сегодня - второй летний месяц будет очень жарким.

Гроза сегодня - июль тоже будет с грозами.

Если вдруг дуб начал сбрасывать листья - год будет голодным и неурожайным.

Рожденные сегодня - долгожители. Носить нужно жемчуг и янтарь.

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традициизапретыприметы народный праздник. Федот ОвсяникСемь Дев
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