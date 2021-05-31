Стрелок ранил из Сайги полицейского и 9-летнюю девочку. Огонь вел из окна своей квартиры в Екатеринбурге

Вечером 30 мая 2021 года, 48-летний житель Екатеринбурга, будучи в квартире одного из домов по улице Бородина, произвёл выстрелы по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина Сайга. В результате пострадали 9-летняя девочка и сотрудник правоохранительных органов, у обоих огнестрельные ранения. По данному факту Следственным комитетом РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СК России по Свердловской области, выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего. Подозреваемый задержан. В ближайшее время он будет доставлен на допрос в следственный отдел регионального СУ СК России.
По информации СМИ, стрелял экс-сотрудник МВД и, предварительно, он был пьян.