СК задержал стрелка, который ранил из Сайги полицейского и 9-летнюю девочку из окна своей квартиры в Екатеринбурге. Смотрите видео
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СК задержал стрелка, который ранил из Сайги полицейского и 9-летнюю девочку из окна своей квартиры в Екатеринбурге. Смотрите видео

8:42:345/31/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СК России по Свердловской области. Они выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Мужчину задержали

Экс-полицейского Сергея Болкова, который устроил стрельбу по прохожим из окна многоэтажки в Екатеринбурге, задержали. Об этом пишет Telegram-канал URA.RU. Очевидцы задержания сообщили, что его вывели из дома живым. Также отмечается, что мужчина был пьян. Кроме того, стало известно, что в последнее время Болков находится в запое из-за разногласий с женой.
Ранее на месте инцидента прогремел мощный взрыв.

Боков заперся в одной из квартир в доме на улице Бородина в Екатеринбурге и стрелял из окна четвертого этажа по прохожим и автомобилям. На место прибыли отряды Росгвардии и СОБР. Сообщалось, что бывший полицейский вооружен карабином «Сайга». Известно также о пострадавших — их двое. Пуля попала в живот маленькой девочке. Также пострадал сотрудник Росгвардии, но о характере его ранения пока неизвестно.

- Вечером, 30 мая 2021 года, будучи в квартире одного из домов по улице Бородина города Екатеринбурга, 48-летний местный житель открыл стрельбу по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина. В результате этого пострадали 9-летняя девочка и сотрудник правоохранительных органов, у обоих огнестрельные ранения. По данному факту следственными органами СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СК России по Свердловской области. Они выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Подозреваемый уже задержан. Вскоре он будет доставлен на допрос в следственный отдел регионального СУ СК России, - сообщает СК по Екатеринбургу.

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