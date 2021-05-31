Запрещенные дни для посадочных и огородных работ в июне 2021 года по лунному календарю
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Запрещенные дни для посадочных и огородных работ в июне 2021 года по лунному календарю

2:20:325/31/2021Фото: Pixabay
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Расти Луна будет с 11 по 23 июня и этот период, в целом, является самым благоприятным для посева семян и высадки рассады.

редиска
Будет 4 крайне неблагоприятных дня

Ни для кого не секрет, что Луна влияет на качество урожая. В зависимости от фазы Луны и ее нахождения в плодородных или нет знаках зодиака меняются и виды работ, которым можно заниматься в огороде.

Каждый огородник желает, чтобы его посадки дали хороший урожай, а потому старается учитывать каждый фактор, который может на это повлиять.

В июне будет два периода, когда Луна убывает, это с 1 по 9 и с 35 по 30 июня. Новолуние ожидается 10 числа, полнолуние - 24. Расти Луна будет с 11 по 23 июня и этот период, в целом, является самым благоприятным для посева семян и высадки рассады.

Самыми плохими днями для работ в огороде (любых) названы 9, 10, 11 и 24 июня.

Расскажем отдельно о неблагоприятных днях июня 2021 года и тех видах работ, которые допустимы.

3 июня: можно садить любые цветы, в том числе розы, а также полоть, рыхлить и окучивать.

4 и 5 июня: обработайте от колорадского жука картофель, а также другие культуры от болезней и вредителей.

13 июня: можно посеять семена зелени, внести подкормку (только минеральную), допустима обрезка, прищипывание, пасынкование, продернуть частые всходы, провести обработку от болезней.

14 и 15 июня: можно рыхлить почву, полоть, проводить борьбу с вредителями, проредить всходы.

26 и 27 июня: допустима работа с грядками - прополка, прореживание, полив, можно рыхлить почву, не затрагивая корни растений.

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