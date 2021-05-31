Календарь магнитных бурь с 1 по 15 июня 2021: советы для метеозависимых людей
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Календарь магнитных бурь с 1 по 15 июня 2021: советы для метеозависимых людей

3:20:275/31/2021Фото: Pixabay
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Обстановка может меняться с каждым днем из-за возросшей активности Солнца, поэтому рекомендуется следить за ежедневными прогнозами онлайн.

солнце
Солнечная активность остается до конца неразгаданной

С самого первого летнего дня, с 1 июня, метеозависимым предстоит пережить магнитную бурю. Она будет мощностью 4 балла и продлится 2 дня - 1 и 2 июня.

Следующих колебаний стоит ожидать 10 июня, сила ударов будет 4 балла, и мощная магнитная буря 16 июня - сила ударов 5 баллов.

Обстановка может меняться с каждым днем из-за возросшей активности Солнца, поэтому рекомендуется следить за ежедневными прогнозами онлайн.

Метеозависимым рекомендации остаются прежними. Это изменение графика работы или интенсивности нагрузки. Стоит ограничить физическую и умственную нагрузку, особенно если снижается концентрация внимания и у вас часто болит голова, оградить себя от стрессовых ситуаций, принимать травяные успокоительные сборы и чай с травами.

Желательно отказаться от кофе и энергетических напитков, однозначно - отказаться от алкоголя. Пересмотреть свое питание, убрать из меню жирную пищу, жареную и тяжелую для организма, сделать упор на овощи и фрукты. Особенно полезны бананы, как источник калия и магния.

Постарайтесь больше гулять пешком на свежем воздухе, лучше высыпаться, спать не меньше 8 часов.

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