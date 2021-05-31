Трое россиян погибли в ЦАР при взрыве

Трое сотрудников военизированных подразделений из России скончались при взрыве придорожной бомбы в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя правительства республики Анжа Максима Казагуи. Также сообщается, что погибли двое полицейских африканской страны.
- В посольство такой информации не поступало, — сообщили РБК в пресс-службе посольства России в ЦАР.
Радио Radio Ndeke Luka сообщали, что люди умерли при взрыве в деревне Бандиба на северо-западе ЦАР. Это произошло в результате подрыва двух полицейских машин на мине. Также известно о еще пяти пострадавших от взрыва.
Местное издание Corbeau News писало, что колонна возвращалась к месту базирования, когда в районе поселка Бандиба под одной из машин, в которой находились девять человек, взорвалась самодельная мина.
В ЦАР по просьбе руководства страны находятся российские инструкторы. В декабре 2020 года МИД сообщил, что Россия в преддверии президентских выборов в республике и в связи с усилением повстанческих сил направила в ЦАР 300 военных инструкторов.