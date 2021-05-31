«Мне 35 лет, и я дура»: Бузова повергла в шок фанатов на выступлении в Волгограде. Смотрите видео
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«Мне 35 лет, и я дура»: Бузова повергла в шок фанатов на выступлении в Волгограде. Смотрите видео

9:32:295/31/2021Фото: instagram.com/larisa_v34
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Поклонники, пришедшие на концерт только успевали удивляться поведению кумира. Они заметили, что Бузова делает долгие паузы между предложениями, говорит бессвязно, теряет мысль — выглядит, как будто находилась в опьянении.

Шокировавшая волгоградцев речь Бузовой на концерте попала на видео

Фанатов Ольги Бузовой в Волгограде повергло в шок ее странная речь и поведение во время концерта. Как только "звезда" вышла на сцену в довольно откровенном наряде, она стала бросаться на зрителей с претензиями. Ведущая «Дома-2» с трудом выговаривала некоторые слова. И это насторожило поклонников, которые предположили, что Бузова пьяна.

Один из видеооператоров, который снимал концерт, попал под горячую руку. Певица спросила у публики, что для них самое важное. В ответ люди выкрикивали - семья, дети и, конечно, Ольга Бузова. В этот момент артистка заметила, что не все камеры направлены на нее, чем она была очень возмущена.

- Для вас важно снимать меня! Вы куда пошли?! —сказала она лично оператору.

После Бузова обратила свой взор на слушателя. По мнению певицы, парень слишком часто отвлекался от зрелища на сцене и недостаточно верно выполнял ее требование поднять руки и сложить в сердечко. Юноша поднял лишь одну руку, после того, как оторвался от своего смартфона.

- Молодой человек, я реально к вам приду… Две руки поднимите! Молодой человек в черной футболке, в телефоне который что-то ищет, там что-то важное? Что-то важнее, чем я? Ручки поднимаем! — сказала "артистка".

- А теперь я хочу, чтобы вы убрали все телефоны, потому что вы уже все сняли. Я просто хочу, чтобы вы кайфанули вместе со мной! Просто оторвались! Просто обычный день, просто Волгоград… Просто мне светит солнце в лицо, потому что всегда, когда идет дождь, выходит солнце. Вы знаете, есть такая поговорка, я сама ее придумала… На сцене выступает для вас Ольга Бузова, которая считает, что при любой непонятной ситуации нужно просто выключить мозг! — так закончила свое выступление певица.

При это прямо во время исполнения песен она призывала девушек мстить тем, которые изменяют. Так же Ольга «каталась» на руках у молодого человека и жаловалась на проблемы в своей личной жизни. Телеведущая спрашивала совета, «где взять хорошего, заботливого мужчину» и громко смеялась. А завершилось ее выступление громким признанием: «Мне 35 лет, и я дура».

Поклонники, пришедшие на концерт только успевали удивляться поведению кумира. Они заметили, что Бузова делает долгие паузы между предложениями, говорит бессвязно, теряет мысль — выглядит, как будто находилась в опьянении.

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