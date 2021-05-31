В доме отправленного в отставку мэра Владивостока Олега Гуменюка начались обыски из-за махинаций с местами на кладбищах

Правоохранители начали проводить обыски в доме отправленного в отставку мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом ТАСС рассказала представитель СУ СК по Приморскому краю Аврора Римская.
- Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка, — сказала представитель ведомства.
По словам источника РИА Новости, обыски у бывшего главы Владивостока проходят из-за дела о махинациях с местами на кладбищах.
Напомним, 18 мая Гуменюк объявил о сложении с себя полномочий. Такое решение он принял после аналогичного совета вице-премьера Юрия Трутнева. 27 мая депутаты городской думы Владивостока досрочно прекратили его полномочия.
Полпред президента России в ДФО посоветовал Гуменюку уйти в отставку по итогам осмотра Владивостока. Он заявил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, что надо найти такого человека на это место, «который своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему».