В доме отправленного в отставку мэра Владивостока Олега Гуменюка начались обыски из-за махинаций с местами на кладбищах
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В доме отправленного в отставку мэра Владивостока Олега Гуменюка начались обыски из-за махинаций с местами на кладбищах

9:46:535/31/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

18 мая Гуменюк объявил о сложении с себя полномочий. Такое решение он принял после аналогичного совета вице-премьера Юрия Трутнева. 27 мая депутаты городской думы Владивостока досрочно прекратили его полномочия.

В доме отправленного в отставку мэра Владивостока начались обыски

Правоохранители начали проводить обыски в доме отправленного в отставку мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом ТАСС рассказала представитель СУ СК по Приморскому краю Аврора Римская.

- Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка, — сказала представитель ведомства.

По словам источника РИА Новости, обыски у бывшего главы Владивостока проходят из-за дела о махинациях с местами на кладбищах.

Напомним, 18 мая Гуменюк объявил о сложении с себя полномочий. Такое решение он принял после аналогичного совета вице-премьера Юрия Трутнева. 27 мая депутаты городской думы Владивостока досрочно прекратили его полномочия.

Полпред президента России в ДФО посоветовал Гуменюку уйти в отставку по итогам осмотра Владивостока. Он заявил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, что надо найти такого человека на это место, «который своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему».

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
обыскмэрарест
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ушёл или "ушли"?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    «Мне 35 лет, и я дура»: Бузова повергла в шок фанатов на выступлении в Волгограде. Смотрите видео
    9:32:29 5/31/2021
    «Мне 35 лет, и я дура»: Бузова повергла в шок фанатов на выступлении в Волгограде. Смотрите видео
    Трое россиян погибли в ЦАР при взрыве
    9:23:02 5/31/2021
    Трое россиян погибли в ЦАР при взрыве
    Календарь дачника на 31 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:39 5/31/2021
    Календарь дачника на 31 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    СК задержал стрелка, который ранил из Сайги полицейского и 9-летнюю девочку из окна своей квартиры в Екатеринбурге. Смотрите видео
    8:42:34 5/31/2021
    СК задержал стрелка, который ранил из Сайги полицейского и 9-летнюю девочку из окна своей квартиры в Екатеринбурге. Смотрите видео
    Какой сегодня церковный праздник 31 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:24 5/31/2021
    Какой сегодня церковный праздник 31 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 31 мая 2021 в России и мире
    7:40:24 5/31/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 31 мая 2021 в России и мире
    БердскАдское пекло в Бердске 31 мая: Почему строго запрещено пить кисель на день Федота Овсяника
    6:30:33 5/31/2021
    Адское пекло в Бердске 31 мая: Почему строго запрещено пить кисель на день Федота Овсяника
    БердскКакой силы магнитная буря потревожит покой метеопатов 31 мая 2021 года
    5:45:45 5/31/2021
    Какой силы магнитная буря потревожит покой метеопатов 31 мая 2021 года
    Кто такая Билли Джин?
    5:00:25 5/31/2021
    Кто такая Билли Джин?
    Пусть дни будут яркими, а ночи темными: как на вас повлияет, если будете просыпаться на один час раньше
    4:00:58 5/31/2021
    Пусть дни будут яркими, а ночи темными: как на вас повлияет, если будете просыпаться на один час раньше