Тарзан и актер Джозеф Лара погиб в авиакатастрофе на Cessna C501

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Американский актер Джозеф Лара, который сыграл главную роль в телесериале "Тарзан: история приключений" (Tarzan: The Epic Adventures, 1996-2000), умер в результате авиакатастрофы в штате Теннесси. Информация обнародована на сайте администрации округа Резерфорд.
Известно, что маленький самолет Cessna C501 29 мая упал в озеро на севере штата, погибли семь человек. В числе погибших Лара, а также его жена Гвен Шамблин. Самолет летел из Теннесси в штат Флорида. Он упал сразу после взлета. Причина падения выясняется. Из-за трагедии начато расследование.
Лара также снимался в сериалах "Спасатели Малибу" (Baywatch, 1989-2001) и "Конан" (Conan, 1997-1998).