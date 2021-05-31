Тарзан и актер Джозеф Лара погиб в авиакатастрофе на Cessna C501
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Тарзан и актер Джозеф Лара погиб в авиакатастрофе на Cessna C501

11:36:275/31/2021Фото: Justin Hagemeier //commons.wikimedia.org
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В числе погибших Лара, а также его жена Гвен Шамблин. Самолет летел из Теннесси в штат Флорида. Он упал сразу после взлета. Причина падения выясняется. Из-за трагедии начато расследование.

Cessna C501
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Американский актер Джозеф Лара, который сыграл главную роль в телесериале "Тарзан: история приключений" (Tarzan: The Epic Adventures, 1996-2000), умер в результате авиакатастрофы в штате Теннесси. Информация обнародована на сайте администрации округа Резерфорд.



Известно, что маленький самолет Cessna C501 29 мая упал в озеро на севере штата, погибли семь человек. В числе погибших Лара, а также его жена Гвен Шамблин. Самолет летел из Теннесси в штат Флорида. Он упал сразу после взлета. Причина падения выясняется. Из-за трагедии начато расследование.

Лара также снимался в сериалах "Спасатели Малибу" (Baywatch, 1989-2001) и "Конан" (Conan, 1997-1998).

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