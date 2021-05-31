"Таким стоит давать пожизненное": Мама 3-классницы рассказала, как чувствует себя дочь после нападения педофила в "Марии-Ра" Микрорайона Бердска

27 мая 2021 года в Бердске полицейские задержали 38-летнего местного жителя, который пятью днями ранее в магазине приставал к девочкам, в частности двум 9-летним подружкам, пришедшим купить чипсов. Вполне возможно, это не первая его попытка, и другие девочки просто не рассказывали о странных поступках взрослого мужчины.
Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск», мама пострадавшей девочки рассказала, что мужчина засунул руку между ног ребенку прямо в торговом зале супермаркета. Этот момент попал на видео. Оно стало доказательством того, что факт сексуального домогательства был.
Сегодня, 31 мая, «Курьер. Среда. Бердск» связался с мамой ребенка и узнал как проходит следствие.
- Следственный комитет пока выясняет, проводит проверку. Дочка подумала, что мужчина хотел украсть у нее телефон из кармана, потому что телефон недешевый. Она сразу сказала об этом работникам супермаркета. По видеозаписи его и установили. Ребенок в принципе и не понял, что произошло, это и хорошо. Я не хочу акцентировать на этом внимание. Чтобы уже она всё забыла, это всё внимание совсем не нужно детям, чтобы все спрашивали, что произошло. Пока я одну ее не отпускаю, а сексуально озабоченных нужно изолировать от общества, ему в любом случае грозит 132 статья, но стоит таким и пожизненное давать, - рассказала Алла, мама школьницы.
Алла рассказала, что ее 9-летняя дочь 22 мая с подружкой пошла в магазин за чипсами. Уже на подходе к кассе к ним вплотную приблизился мужчина, присел и сунул руку одной из девочек между ног - обе девочки были в джинсах. Третьеклассница закричала от неожиданности и рассказала о произошедшем кассиру. Та обратилась к администратору, который незамедлительно вызвал полицию.
- Дочь сначала подумала, что он хотел украсть ее телефон, который лежал в заднем кармане. Никто девочек из магазина не уводил и не насиловал. Ребенок и без того в шоке, а сейчас ей стали задавать лишние вопросы, - прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск" Алла, отметив, что о случившемся ей рассказала замдиректора магазина по магазину. - Злодей сразу же убежал. Но его поймали через несколько дней.
Аллу уже опрашивали в полиции. По ее словам, мать задержанного, рассказала, что сын лечился в психиатрической больнице.