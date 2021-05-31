"Таким стоит давать пожизненное": Мама 3-классницы рассказала, как чувствует себя дочь после нападения педофила в "Марии-Ра" Микрорайона Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Таким стоит давать пожизненное": Мама 3-классницы рассказала, как чувствует себя дочь после нападения педофила в "Марии-Ра" Микрорайона Бердска

10:10:365/31/2021,Маргарита МартыноваФото: Скриншот
0

Полицейские задержали 38-летнего местного жителя, который 22 мая в магазине приставал к девочкам, в частности двум 9-летним подружкам, пришедшим купить чипсов.

Инцидент попал на видеокамеру

27 мая 2021 года в Бердске полицейские задержали 38-летнего местного жителя, который пятью днями ранее в магазине приставал к девочкам, в частности двум 9-летним подружкам, пришедшим купить чипсов. Вполне возможно, это не первая его попытка, и другие девочки просто не рассказывали о странных поступках взрослого мужчины.

Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск», мама пострадавшей девочки рассказала, что мужчина засунул руку между ног ребенку прямо в торговом зале супермаркета. Этот момент попал на видео. Оно стало доказательством того, что факт сексуального домогательства был.

Сегодня, 31 мая, «Курьер. Среда. Бердск» связался с мамой ребенка и узнал как проходит следствие.
- Следственный комитет пока выясняет, проводит проверку. Дочка подумала, что мужчина хотел украсть у нее телефон из кармана, потому что телефон недешевый. Она сразу сказала об этом работникам супермаркета. По видеозаписи его и установили. Ребенок в принципе и не понял, что произошло, это и хорошо. Я не хочу акцентировать на этом внимание. Чтобы уже она всё забыла, это всё внимание совсем не нужно детям, чтобы все спрашивали, что произошло. Пока я одну ее не отпускаю, а сексуально озабоченных нужно изолировать от общества, ему в любом случае грозит 132 статья, но стоит таким и пожизненное давать, - рассказала Алла, мама школьницы.

Алла рассказала, что ее 9-летняя дочь 22 мая с подружкой пошла в магазин за чипсами. Уже на подходе к кассе к ним вплотную приблизился мужчина, присел и сунул руку одной из девочек между ног - обе девочки были в джинсах. Третьеклассница закричала от неожиданности и рассказала о произошедшем кассиру. Та обратилась к администратору, который незамедлительно вызвал полицию.

- Дочь сначала подумала, что он хотел украсть ее телефон, который лежал в заднем кармане. Никто девочек из магазина не уводил и не насиловал. Ребенок и без того в шоке, а сейчас ей стали задавать лишние вопросы, - прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск" Алла, отметив, что о случившемся ей рассказала замдиректора магазина по магазину. - Злодей сразу же убежал. Но его поймали через несколько дней.

Аллу уже опрашивали в полиции. По ее словам, мать задержанного, рассказала, что сын лечился в психиатрической больнице.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ребенокполицияпедофил
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какое наказание заслуживает педофил?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бердск"Таким стоит давать пожизненное": Мама 3-классницы рассказала, как чувствует себя дочь после нападения педофила в "Марии-Ра" Микрорайона Бердска
    10:10:36 5/31/2021
    "Таким стоит давать пожизненное": Мама 3-классницы рассказала, как чувствует себя дочь после нападения педофила в "Марии-Ра" Микрорайона Бердска
    В доме отправленного в отставку мэра Владивостока Олега Гуменюка начались обыски из-за махинаций с местами на кладбищах
    9:46:53 5/31/2021
    В доме отправленного в отставку мэра Владивостока Олега Гуменюка начались обыски из-за махинаций с местами на кладбищах
    «Мне 35 лет, и я дура»: Бузова повергла в шок фанатов на выступлении в Волгограде. Смотрите видео
    9:32:29 5/31/2021
    «Мне 35 лет, и я дура»: Бузова повергла в шок фанатов на выступлении в Волгограде. Смотрите видео
    Трое россиян погибли в ЦАР при взрыве
    9:23:02 5/31/2021
    Трое россиян погибли в ЦАР при взрыве
    Календарь дачника на 31 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:39 5/31/2021
    Календарь дачника на 31 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    СК задержал стрелка, который ранил из Сайги полицейского и 9-летнюю девочку из окна своей квартиры в Екатеринбурге. Смотрите видео
    8:42:34 5/31/2021
    СК задержал стрелка, который ранил из Сайги полицейского и 9-летнюю девочку из окна своей квартиры в Екатеринбурге. Смотрите видео
    Какой сегодня церковный праздник 31 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:24 5/31/2021
    Какой сегодня церковный праздник 31 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 31 мая 2021 в России и мире
    7:40:24 5/31/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 31 мая 2021 в России и мире
    БердскАдское пекло в Бердске 31 мая: Почему строго запрещено пить кисель на день Федота Овсяника
    6:30:33 5/31/2021
    Адское пекло в Бердске 31 мая: Почему строго запрещено пить кисель на день Федота Овсяника
    БердскКакой силы магнитная буря потревожит покой метеопатов 31 мая 2021 года
    5:45:45 5/31/2021
    Какой силы магнитная буря потревожит покой метеопатов 31 мая 2021 года