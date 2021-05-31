С Днём российской адвокатуры 31 мая открытки и поздравления
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31.05
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С Днём российской адвокатуры 31 мая открытки и поздравления

10:50:335/31/2021Фото: 100cards.ru
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Российские адвокаты сегодня, 31 мая, отмечают свой профессиональный праздник.

День российской адвокатуры

Если ты попал в беду,
Адвокат твой на чеку,
Он тебя утешить сможет,
И в суде тебе поможет.

Адвокат — юрист что надо,
Будет спорить до упаду,
Аргументы приводить,
Чтобы правильно судить.

Он дерёт дела любые:
Очень сложные, простые.
В адвокатский ваш денёк,
Адвокатам — поздравок!

День российской адвокатуры

Против всех! Вооружась Законом,
Об одном лишь мысли, как обычно —
Защищать (скажу суровым тоном).
День такой пройдет для вас привычно!
Разве праздник может стать преградой?
Адвоката с толку разве сбить?
В День адвокатуры тоже надо
От беды кого-то защитить.
Когда звучит из приговора фраза
... мол, невиновен, надо оправдать...
Работу адвоката видно сразу.
Удачен этот день — ни дать ни взять!

День российской адвокатуры

Для спасения людей
Адвокат придуман,
Как защитник и боец
Кем-то был задуман!

Я тебя с твоим деньком
Нежно поздравляю,
И огромнейших успехов
Я тебе желаю!

На работе и в семье
Будь всегда счастливым,
Получай мой поздравок,
Выгляди красивым!

День российской адвокатуры

Всем российским адвокатам
Наш привет и поздравленья,
Чтобы счастье и удача,
Как по-щучьему веленью,

К вам пришли и поселились
В вашей жизни навсегда,
Чтоб десятою дорогой
Обходила вас беда!

Чтобы выигрыш в суде
Нормой был для вас все время,
Что с достоинством несли
Это праведное бремя!

День российской адвокатуры

Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru

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