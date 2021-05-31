Тимати из "Холостяка" выбрал Екатерину Сафарову: Что она сказала о певце?
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Тимати из "Холостяка" выбрал Екатерину Сафарову: Что она сказала о певце?

10:51:215/31/2021Фото: instagram.com/kat_safarova
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На своей странице в инстаграме Екатерина Сафарова призналась, как попала на шоу "Холостяк".

На своей странице в инстаграме Екатерина Сафарова откровенно рассказала о том, как попала на шоу "Холостяк"


Самое романтичное шоу "Холостяк" завершился в минувшую субботу, 30 мая. Популярный российский 37-летний рэпер выбирал между Алисой Грабовой и Екатериной Сафаровой. Сам артист говорил, что ему предстоит сделать выбор между принцессой и Ларой Крофт.

На одном из самых высоких небоскребов в Дубае Тимати подарил кольцо Екатерине Сафаровой.

- У меня все происходит в первые пять минут. Ты мне понравилась сразу. Я говорю про первое ощущение, и он не сильно испортилось, - сказал Тимати, сравнив Катю с Ларой Крофт.

Также рэпер отмечал, что с Сафаровой ему легко, так как девушка не заморачивается из-за пустяков и не планирует собственную жизнь слишком далеко. А вот Алиса Грабовая все просчитывает и делает глобальные планы на жизнь.

Узнав, что выбор Тимати пал на нее, Екатерина Сафарова расплакалась и нежно поцеловала "холостяка".

- Когда я впервые увидела Тимура, даже не могла себе представить, что все так обернется для нас. Я благодарна тебе за все эмоции, за этот опыт, который я прожила рядом с тобой, за то, что ты доверил мне самое сокровенное, открыл себя настоящего и просто сделал меня, как женщину счастливой! Ты необыкновенный, особенный, харизматичный и, несмотря на твою брутальность и строгость, до безумия чувственный. Спасибо проекту "Холостяк" за то, что ты появился в моей жизни, - цитирует Сафарову "СтарХит".

На своей странице в инстаграме Екатерина Сафарова призналась, как попала на шоу "Холостяк".

- История началась даже раньше, чем я узнала о существовании шоу "Холостяк". И так, это был конец лета и мы вместе с моей сестрой и ее сыном поехали отдыхать. Во время поездки я поделилась с сестрой своими чувствами о том, что мне очень хотелось перемен. Я хотела чего-то нового в жизни, каких-то новых, интересных знакомств, эмоций, приключений. Через неделю после возвращения домой мне позвонила сестра с вопросом: "Как тебе Тимати?". Вопрос я сначала не поняла и просто рассмеялась со словами "поет хорошо, симпатичный"! После того как Женя (сестра) ввела меня в курс событий, я задумалась: "а почему бы и нет". Мы всегда учимся у окружающих и я была уверенна, что знакомство с Тимуром будет для меня как минимум интересным опытом. Да и где бы мы еще познакомились? Мы живем в разных странах, - говорит Сафарова.



 










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Публикация от Katerina Safarova (@kat_safarova)




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