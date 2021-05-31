Тонущего ребенка спасли прохожие в Бердске: Шутники-друзья забросили ботинки и рюкзак мальчика в Обское море у теплохода "Ремикс"

В жаркую погоду детям гораздо интереснее играть возле воды, благо пляжей в Бердске много. Когда компания приходит на берег, неизбежно начинаются игры, приколы и баловство. Часто это заканчивается трагедией. В детских компаниях шутки нередко бывают злыми.
Вот такая история, которая чуть не закончилась трагически, произошла в воскресенье, 30 мая. Спасибо двум взрослым мужчинам и девушке, оказавшимся рядом и не оставшимся равнодушными. «Курьер. Среда. Бердск» предоставляет слово девушке, ставшей свидетельницей ЧП на набережной.
- Сегодня 30.05 мы с мужем и другом семьи пришли по рыбачить на набережную, где стоит теплоход «Ремикс». Рядом с нами была компания из трёх мальчишек, они были без родителей, купались и дурачились. В один прекрасный момент два мальчика из этой компании бросили рюкзак третьего парнишки в воду, пока тот закатал штаны и вытаскивал рюкзак они бросили его обувь. Бросили уже очень далеко от берега, мальчик достал рюкзак и стал раздеваться, чтобы плыть за обувью. Мой муж спросил, доплывет ли он? Тот сказал, что да. Но стоял рядом с ним. Нетрудно догадаться было, что мальчик не справился бы с этой задачей. Муж разделся, поплыл за ним, видно было, что даже взрослому человеку дается с трудом.
Вызволить мальчика на берег прыгнул наш друг, вдвоем они вытащили его. Мальчонка был потерянным, оделся и пошел домой босиком. На предложение проводить его он отказался, ссылаясь на то, что живёт рядом. Данную историю пишу не ради того, что мой муж и его друг молодцы и спасли парня, а ради того, что бы родители составили беседу с детьми на эту тему, потому что завтра нас может же просто не быть, - написала в редакцию Катерина Серебрянникова.
«Курьер. Среда. Бердск» обращает внимание всех родителей города. Наступает лето, расскажите детям, как нужно себя вести на пляжах и берегах, что риск утонуть очень высок, и нужно ответственно и серьезно оценивать шалости на берегу.
- Пляжа на набережной нет. Это просто люди на свой страх и риск там купаются. Детям без сопровождения взрослых на пляжах находится не рекомендуется. Мы, как спасатели, исследуем дно тех пляжей, которые приняты городом к открытию. Но район берега, где стоят корабли, пляжем не является. Пока вода ещё холодная, плавать рано, - прокомментировал начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Бердска Сергей Козин сегодня, 31 мая.