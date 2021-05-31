Стало известно о состоянии пострадавшей в стрельбе 9-летней девочки в Екатеринбурге. Экс-полицейский палил из окна "Сайгой"

Минздрав Екатеренбурга рассказал о состоянии здоровья 9-летней девочки, которую 30 мая ранил в живит из "сайги" экс-полицейский Сергей Болков. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", - Вечером, 30 мая 2021 года, будучи в квартире одного из домов по улице Бородина города Екатеринбурга, 48-летний местный житель открыл стрельбу по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина. В результате этого пострадали 9-летняя девочка и сотрудник правоохранительных органов, у обоих огнестрельные ранения. По данному факту следственными органами СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Очевидцы задержания сообщили, что его вывели из дома живым. Также отмечается, что мужчина был пьян. Кроме того, стало известно, что в последнее время Болков находится в запое из-за разногласий с женой.
Ранее на месте инцидента прогремел мощный взрыв.
Боков заперся в одной из квартир в доме на улице Бородина в Екатеринбурге и стрелял из окна четвертого этажа по прохожим и автомобилям. На место прибыли отряды Росгвардии и СОБР. Сообщалось, что бывший полицейский вооружен карабином «Сайга». Известно также о пострадавших — их двое. Пуля попала в живот маленькой девочке. Также пострадал сотрудник Росгвардии, но о характере его ранения пока неизвестно.
Сообщается, что ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Девочку уже прооперировали ведущие хирурги Областной детской клинической больницы.