Зеленкой облил экс-супругу и малышей брошенный муж в подъезде дома
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Зеленкой облил экс-супругу и малышей брошенный муж в подъезде дома

12:12:315/31/2021Фото: severdv.ru
0

Женщина с двумя детьми около двух часов ждала, когда приедут полицейские в Купчино.

Бывший муж облил зелёнкой петербурженку с двумя детьми в Купчино, полиция ехала почти два часа

Женщина с двумя детьми около двух часов ждала, когда приедут полицейские в Купчино. На нее и малышей напал бывший муж. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел 29 мая. Петербурженка возвращалась домой. Одному из ребятишек нет и года. В парадной дома на женщину напал бывший муж, который живет отдельно от семьи.

Мужчина облил экс-супругу зеленкой и сбежал с места преступления. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью и в полицию. Скорая помощь приехала сразу, а в экстренной службе 112 петербурженке сообщили, что заявка передана в 5 отдел полиции Фрунзенского района.

Нападение произошло незадолго до 21:00, в полиции на вопрос — где наряд, ответили, что у них «много вызовов». Ближе к 22:00 с женщиной связался участковый, который сообщил, что направил к ней наряд. Прибыли на место силовики только к 22:30, пишет Мойка78.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
санкт-петербургхулиганствооблилзеленка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Мужская месть?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Три выходных на День России-2021: точные даты отдыха и кто получит двойную зарплату за работу 12 июня
    12:02:36 5/31/2021
    Три выходных на День России-2021: точные даты отдыха и кто получит двойную зарплату за работу 12 июня
    Кто пойдет на выборы в Госдуму от «Единой России» в сентябре 2021. Итоги праймериза
    12:01:21 5/31/2021
    Кто пойдет на выборы в Госдуму от «Единой России» в сентябре 2021. Итоги праймериза
    Андрей Травников потребовал ежегодно сокращать период отключения горячей воды в летнее время
    11:56:30 5/31/2021
    Андрей Травников потребовал ежегодно сокращать период отключения горячей воды в летнее время
    Тарзан и актер Джозеф Лара погиб в авиакатастрофе на Cessna C501
    11:36:27 5/31/2021
    Тарзан и актер Джозеф Лара погиб в авиакатастрофе на Cessna C501
    БердскСкандальное расширение ул. Горького со сносом частных домов в Бердске власть вынесла на публичные слушания 31 мая 2021
    11:29:51 5/31/2021
    Скандальное расширение ул. Горького со сносом частных домов в Бердске власть вынесла на публичные слушания 31 мая 2021
    Можно ли работать на огороде в день Семи Дев 31 мая и почему надевать синее и розовое?
    11:20:13 5/31/2021
    Можно ли работать на огороде в день Семи Дев 31 мая и почему надевать синее и розовое?
    Стивен Сигал вступил в партию "Справедливая Россия"
    11:01:30 5/31/2021
    Стивен Сигал вступил в партию "Справедливая Россия"
    Тимати из "Холостяка" выбрал Екатерину Сафарову: Что она сказала о певце?
    10:51:21 5/31/2021
    Тимати из "Холостяка" выбрал Екатерину Сафарову: Что она сказала о певце?
    С Днём российской адвокатуры 31 мая открытки и поздравления
    10:50:33 5/31/2021
    С Днём российской адвокатуры 31 мая открытки и поздравления
    Дизайнерские красивые открытки на День без табака 31 мая и короткие поздравления для СМС
    10:40:52 5/31/2021
    Дизайнерские красивые открытки на День без табака 31 мая и короткие поздравления для СМС