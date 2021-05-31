Зеленкой облил экс-супругу и малышей брошенный муж в подъезде дома

Женщина с двумя детьми около двух часов ждала, когда приедут полицейские в Купчино. На нее и малышей напал бывший муж. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел 29 мая. Петербурженка возвращалась домой. Одному из ребятишек нет и года. В парадной дома на женщину напал бывший муж, который живет отдельно от семьи.
Мужчина облил экс-супругу зеленкой и сбежал с места преступления. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью и в полицию. Скорая помощь приехала сразу, а в экстренной службе 112 петербурженке сообщили, что заявка передана в 5 отдел полиции Фрунзенского района.
Нападение произошло незадолго до 21:00, в полиции на вопрос — где наряд, ответили, что у них «много вызовов». Ближе к 22:00 с женщиной связался участковый, который сообщил, что направил к ней наряд. Прибыли на место силовики только к 22:30, пишет Мойка78.