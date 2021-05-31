Андрей Травников потребовал ежегодно сокращать период отключения горячей воды в летнее время

С тематическим докладом об итогах отопительного периода 2020-2021 гг. на совещании выступил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Отопительный период 2020-2021 гг. в Новосибирской области полностью завершён. Теплоснабжение отключено во всех населённых пунктах региона.
Андрей Травников подчеркнул: сегодня все муниципалитеты уже должны приступить к подготовке к новому осенне-зимнему отопительному периоду. Кроме того, Губернатор потребовал, чтобы жители Новосибирской области имели комфортные условия и были постоянно обеспечены горячей водой не только зимой, но и летом.
«Мы с детства привыкли, что каждое лето надо готовиться к отключению горячей воды на две недели и более. Но прогресс не стоит на месте – во многих городах период отключения на испытания сокращён уже до нескольких дней, а у нас даже в столице региона некоторые районы по две недели находятся без горячей воды. Прошу проанализировать итоги испытаний 2021 года и совместно с мэрией Новосибирска, с «Сибирской генерирующей компанией», с администрациями других крупных городов нашей области выработать такие мероприятия, чтобы можно было последовательно, каждый год сокращать период отключения горячей воды в летнее время», – поручил Андрей Травников.
Добавим, что в сезоне 2020-2021 на территории Новосибирской области генерацию тепла осуществляли 5 ТЭЦ и 1161 котельная. В целом, отопительный период пройден в штатном режиме. Всего в регионе было зафиксировано 53 аварийных отключения теплоснабжения, что на 18% меньше, чем в предыдущий период (65 отключений). Ситуаций, при которых требовалось расселение жителей, допущено не было. Все аварийные отключения были вызваны дефектами на тепловых сетях и устранялись аварийными бригадами.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области рекомендует муниципальным образованиям при подготовке к отопительному периоду 2021-2022 гг. разработать дополнительные меры по ремонту и замене теплосетей, чтобы снизить риски аварий.
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области