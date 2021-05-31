Андрей Травников потребовал ежегодно сокращать период отключения горячей воды в летнее время
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Андрей Травников потребовал ежегодно сокращать период отключения горячей воды в летнее время

11:56:305/31/2021Фото: pixabay.com
0

Губернатор Новосибирской области 31 мая провёл традиционное еженедельное оперативное совещание с участием членов регионального Правительства, руководителей областных исполнительных органов государственной власти, глав муниципальных образований региона.

Андрей Травников потребовал ежегодно сокращать период отключения горячей воды в летнее время

С тематическим докладом об итогах отопительного периода 2020-2021 гг. на совещании выступил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Отопительный период 2020-2021 гг. в Новосибирской области полностью завершён. Теплоснабжение отключено во всех населённых пунктах региона.

Андрей Травников подчеркнул: сегодня все муниципалитеты уже должны приступить к подготовке к новому осенне-зимнему отопительному периоду. Кроме того, Губернатор потребовал, чтобы жители Новосибирской области имели комфортные условия и были постоянно обеспечены горячей водой не только зимой, но и летом.

«Мы с детства привыкли, что каждое лето надо готовиться к отключению горячей воды на две недели и более. Но прогресс не стоит на месте – во многих городах период отключения на испытания сокращён уже до нескольких дней, а у нас даже в столице региона некоторые районы по две недели находятся без горячей воды. Прошу проанализировать итоги испытаний 2021 года и совместно с мэрией Новосибирска, с «Сибирской генерирующей компанией», с администрациями других крупных городов нашей области выработать такие мероприятия, чтобы можно было последовательно, каждый год сокращать период отключения горячей воды в летнее время», – поручил Андрей Травников.

Добавим, что в сезоне 2020-2021 на территории Новосибирской области генерацию тепла осуществляли 5 ТЭЦ и 1161 котельная. В целом, отопительный период пройден в штатном режиме. Всего в регионе было зафиксировано 53 аварийных отключения теплоснабжения, что на 18% меньше, чем в предыдущий период (65 отключений). Ситуаций, при которых требовалось расселение жителей, допущено не было. Все аварийные отключения были вызваны дефектами на тепловых сетях и устранялись аварийными бригадами.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области рекомендует муниципальным образованиям при подготовке к отопительному периоду 2021-2022 гг. разработать дополнительные меры по ремонту и замене теплосетей, чтобы снизить риски аварий.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
отключениенет воды.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Слишком часто отключают?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Стало известно о состоянии пострадавшей в стрельбе 9-летней девочки в Екатеринбурге. Экс-полицейский палил из окна "Сайгой"
    11:52:09 5/31/2021
    Стало известно о состоянии пострадавшей в стрельбе 9-летней девочки в Екатеринбурге. Экс-полицейский палил из окна "Сайгой"
    Тарзан и актер Джозеф Лара погиб в авиакатастрофе на Cessna C501
    11:36:27 5/31/2021
    Тарзан и актер Джозеф Лара погиб в авиакатастрофе на Cessna C501
    БердскСкандальное расширение ул. Горького со сносом частных домов в Бердске власть вынесла на публичные слушания 31 мая 2021
    11:29:51 5/31/2021
    Скандальное расширение ул. Горького со сносом частных домов в Бердске власть вынесла на публичные слушания 31 мая 2021
    Можно ли работать на огороде в день Семи Дев 31 мая и почему надевать синее и розовое?
    11:20:13 5/31/2021
    Можно ли работать на огороде в день Семи Дев 31 мая и почему надевать синее и розовое?
    БердскТонущего ребенка спасли прохожие в Бердске: Шутники-друзья забросили ботинки и рюкзак мальчика в Обское море у теплохода "Ремикс"
    11:12:43 5/31/2021
    Тонущего ребенка спасли прохожие в Бердске: Шутники-друзья забросили ботинки и рюкзак мальчика в Обское море у теплохода "Ремикс"
    Стивен Сигал вступил в партию "Справедливая Россия"
    11:01:30 5/31/2021
    Стивен Сигал вступил в партию "Справедливая Россия"
    Тимати из "Холостяка" выбрал Екатерину Сафарову: Что она сказала о певце?
    10:51:21 5/31/2021
    Тимати из "Холостяка" выбрал Екатерину Сафарову: Что она сказала о певце?
    С Днём российской адвокатуры 31 мая открытки и поздравления
    10:50:33 5/31/2021
    С Днём российской адвокатуры 31 мая открытки и поздравления
    Дизайнерские красивые открытки на День без табака 31 мая и короткие поздравления для СМС
    10:40:52 5/31/2021
    Дизайнерские красивые открытки на День без табака 31 мая и короткие поздравления для СМС
    БердскОнлайн некролог: Кто умер с 11.05 по 27.05.2021 в Бердске
    10:39:20 5/31/2021
    Онлайн некролог: Кто умер с 11.05 по 27.05.2021 в Бердске