Мне нравился нормальный парень! А стал обыкновенным качком!
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Мне нравился нормальный парень! А стал обыкновенным качком!

12:20:325/31/2021
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Зачем парни бегут в тренажерные залы?

В группу Подслушано в Бердске написала читательница: 
У него стала типичная осанка типа качка, втянулась задняя часть и он лицом изменился

Зачем парни бегут в тренажерные залы? Я дружила с одним, у него хорошее, нормальное телосложение. Не толстый, ну живот может мягкий (а мне нравится такое). Мы долго не виделись, а потом он предложил встретиться. Прислал свое фото, наверное, похвастаться достижениями... А меня от него отвернуло. У него стала типичная осанка типа качка, втянулась задняя часть и он лицом изменился. Оно стало как у всех и перестало мне нравиться. Я раньше любила обниматься с ним, прижиматься. А сейчас это чужой человек. У меня шок…
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