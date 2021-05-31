Мне нравился нормальный парень! А стал обыкновенным качком!

В группу Подслушано в Бердске написала читательница:
Зачем парни бегут в тренажерные залы? Я дружила с одним, у него хорошее, нормальное телосложение. Не толстый, ну живот может мягкий (а мне нравится такое). Мы долго не виделись, а потом он предложил встретиться. Прислал свое фото, наверное, похвастаться достижениями... А меня от него отвернуло. У него стала типичная осанка типа качка, втянулась задняя часть и он лицом изменился. Оно стало как у всех и перестало мне нравиться. Я раньше любила обниматься с ним, прижиматься. А сейчас это чужой человек. У меня шок…