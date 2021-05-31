К ИВЛ подключили девочку, которую выбросило на трамвайные пути с батута из-за сильного ветра в Барнауле

В пресс-службе регионального Минздрава рассказали о состоянии двух девочек, которые пострадали в результате падения с опрокинувшегося батута в Барнауле. Дети находятся в тяжелом состоянии.
- Обе в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Больницы скорой медицинской помощи. Одна девочка на ИВЛ, - сообщили в пресс-службе ТАСС.
Напомним, 30 мая в Барнауле у ТЦ "Район" перевернулся батут. Сообщалось, что инцидент произошел из-за сильного ветра. Детей выкинуло на трамвайные пути. Ветер оторвал крепления батута и подбросил его в воздух. В этот момент внутри находились несколько детей, двое успели выпрыгнуть наружу, а ещё двоих девочек подняло высоко в воздух, после чего они упали на землю.
СК по региону возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Проверку по данному инциденту проводит прокуратура. Власти Алтайского края сообщили о внеплановой проверке аттракционов в связи с инцидентом.