Сильная молитва на 10 июня величайший праздник христиан Вознесение Господне-2021

10 июня 2021 года православные отметят последний день земной жизни Иисуса Христа, когда он вознесся на небеса спустя 40 дней после своего Воскресения.
Этим событием Иисус показал всем живущим на земле, что путь к Богу есть, а значит надежда на вечную жизнь должна быть неугасимой в наших сердцах. Каждый покаявшийся сможет обрести Царствие Божие.
Во всех храмах в этот праздник будут идти торжественные богослужения и молитвы, которые верующим желательно посетить.
На Вознесение читается главная молитва, при помощи которой можно поблагодарить Господа и попросить его о помощи стать ближе к нему. Читать ее можно утром, днем и вечером, если вы не смогли поприсутствовать на общей молитве в храме.