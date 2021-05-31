В кафе "Хуторок" Колорлон приглашаем
• ПОВАРОВ, з/п 35-50 тыс. руб.,
• РАЗДАТЧИКА-КАССИРА, з/п 35-40 тыс. руб.,
• УБОРЩИЦУ ЗАЛА, з/п 25-30 тыс. руб.
тел. 8-952-900-73-30
Требуются повар, раздатчик-кассир в кафе в Бердске
2:09:405/31/2021
В кафе "Хуторок" Колорлон приглашает на работу
В кафе "Хуторок" Колорлон приглашаем
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БердскТребуются повар, раздатчик-кассир в кафе в Бердске
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