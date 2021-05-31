Подробности убийства 19-летнего Векила Абдуллаева: что грозит полицейскому и каким был убитый выстрелом в голову парень из Мошкова
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Подробности убийства 19-летнего Векила Абдуллаева: что грозит полицейскому и каким был убитый выстрелом в голову парень из Мошкова

3:19:265/31/2021,Алина БуроваФото: Скриншот с видео
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Инспекторы ДПС догнали автомобиль, не подчинившийся приказу остановиться. Задержавшие оказывали сопротивление. СК возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Инцидент произошел на 61-м км автодороги Р-255


Стало известно, что станет с полицейским выстрелившим в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву.

Напомним, что инцидент произошел 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 "Сибирь". Водитель автомобиля "Тойота" не выполнил законное требование сотрудника дорожно-патрульной службы об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение в сторону Новосибирска. Инспекторы устроили погоню и задержали нарушителей. Один из них старался помешать задержанию водителя. Полицейский нанес ему несколько ударов. После этого он вытащил табельное оружие, перевел его в боевое положение и «непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший Векилу пулевое ранение головы. Раненого Абдуллаева увезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Вчера, 30 мая, пострадавший скончался.

Сегодня, 31 мая адвокат Александр Кошурников сослался на норму закона, применимую к убийству 19-летнего Абдуллаева. Однако как отметил адвокат, более полную оценку ситуации должны давать органы предварительного следствия.

Так, исходя из статьи 109 УК РФ следует, что применение смерти по неосторожности наказывается исправительными работами на срок до 2-х лет, либо ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, а также лишением свободы на тот же срок. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей наказывается ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо принудительными работами на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.

Кроме того, к данному факту применима и статья 286 УК РФ, которая гласит и о превышении полномочий сотрудника ГИБДД.

Деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 2-х лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.

Впрочем, какого наказания действительно заслуживает полицейский станет известно скоро. О решении суда читайте в ближайшее время.



 










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Публикация от @abdullaev_vekil




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