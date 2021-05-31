«Яндекс» заявил о покупке интернет-магазин одежды KupiVIP
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«Яндекс» заявил о покупке интернет-магазин одежды KupiVIP

2:31:335/31/2021Фото: pixabay.com
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Магазин также подключится к «Яндекс Плюсу». Пользователи смогут забирать заказы в постаматах и пунктах выдачи «Маркета».

«Яндекс» намерен купить интернет-магазин одежды KupiVIP

Компания «Яндекс» рассказала о намерении купить интернет-магазин одежды KupiVIP. Сделка должна быть закрыта во втором квартале 2021 года после одобрения ФАС. При этом сумма сделки не сообщается.

В компании рассказали, что сделка позволит «Яндекс.Маркету» ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров. Планируется, что это станет возможным благодаря налаженной инфраструктуре, базе поставщиков и многолетнему опыту команды KupiVIP.

Также сообщается, что «Маркет» и KupiVIP сначала будут работать и развиваться параллельно, но постепенно сервисы будут интегрироваться друг с другом. Совсем скоро товары из KupiVIP начнут появляться на маркетплейсе «Яндекса».

Магазин также подключится к «Яндекс Плюсу». Пользователи смогут забирать заказы в постаматах и пунктах выдачи «Маркета».

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