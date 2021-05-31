Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
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Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru

2:40:215/31/2021
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Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой в теме письма "Журналист".


На сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru ТРЕБУЕТСЯ ЖУРНАЛИСТ

Обязанности:
- написание текстов
- посещение мероприятий и проведение интервью
- фотосъемка
- поиск тем

Условия:
- график 5/2 с 9 до 18 часов
- офис в центре города
- оборудованное рабочее место
- з/п оклад + гонорар
- обучение
- корпоративное обучение

Требования:
Мобильность, русский язык на 5, скорость мышления выше среднего уровня, желание узнавать новое в мультимедиа. Генерация тем. Опыт обязателен. Редакция готова обучать журналиста после 2-3 тестовых заданий. Высшее образование.

Адрес: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2
Телефон: 8 (383-41)3-00-10
Почта: bkurer@mai.ru для резюме в теме написать "Журналист"

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Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
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