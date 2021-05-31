Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru

На сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru ТРЕБУЕТСЯ ЖУРНАЛИСТ
Обязанности:
- написание текстов
- посещение мероприятий и проведение интервью
- фотосъемка
- поиск тем
Условия:
- график 5/2 с 9 до 18 часов
- офис в центре города
- оборудованное рабочее место
- з/п оклад + гонорар
- обучение
- корпоративное обучение
Требования:
Мобильность, русский язык на 5, скорость мышления выше среднего уровня, желание узнавать новое в мультимедиа. Генерация тем. Опыт обязателен. Редакция готова обучать журналиста после 2-3 тестовых заданий. Высшее образование.
Адрес: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2
Телефон: 8 (383-41)3-00-10
Почта: bkurer@mai.ru для резюме в теме написать "Журналист"
на правах рекламы