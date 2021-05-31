Бутина предложила наградить выстрелившего в 19-летнего Векиля Абдуллаева сотрудника ГИБДД Новосибирской области

Российская журналистка Мария Бутина встала на сторону сотрудника ГИБДД, который случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилю Абдуллаеву. Напомним, инцидент произошел 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 "Сибирь". Инспекторы ДПС после погони остановили водителя Toyota, нарушившего скоростной режим. После этого из машины вышли несколько человек и попытались скрыться. Один из них старался помешать задержанию водителя. Полицейский нанес ему несколько ударов. После этого он вытащил табельное оружие, перевел его в боевое положение и «непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы».
Раненого увезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Он находился в коме и на аппарате ИВЛ, но врачи не смогли его спасти.
Против 38-летнего инспектора региональное управление СК возбудило уголовное дело по двум статьям — за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. Позже в отношении сотрудника уголовное дело переквалифицировали с ч. 1 ст. 118 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ. В главке МВД по Новосибирской области проводят служебную проверку.
Как пишет Бутина, даже если бы выстрел произвели целенаправленно, он все равно был бы «на 100% в рамках правового поля».
- Защищать этого сотрудника ДПС сейчас обязан каждый из нас. Налицо угроза жизни и здоровью сотрудника полиции, ФЗ "О полиции" в ст. 19 ч. 2 однозначно говорит, что предупреждать о применении, если есть опасность, он не обязан. Снимите с него все обвинения и наградите за службу. Иного пути нет, - написала журналистка.