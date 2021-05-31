Главврач ЦГБ Алла Дробинская раскрыла секрет о привитых от коронавируса в Бердске
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Главврач ЦГБ Алла Дробинская раскрыла секрет о привитых от коронавируса в Бердске

2:42:565/31/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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"Сегодня вакцинирование ведется тремя вакцинами: «Спутник», разработанной НИЦ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона», разработанная Новосибирским «Вектором». Сейчас Бердск получил третью вакцину, разработанную центром Чумакова - «КовиВак» на 250 человек",- расказала Алла Николаевна.

Алла Дробинская выступила на совещании при главе
Алла Дробинская выступила на совещании при главе
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Сегодня, 31 мая 2021 года, на расширенном аппаратном совещании главы города Бердска о ситуации с заболеваемостью и темпах вакцинации докладывала главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Алла Николаевна рассказала, что за последнюю неделю наблюдается увеличение числа заболевших коронавирусом, выявлено 19 случаев заражения.

Всего в городе зафиксировано 1759 заболевших коронавирусом, выздоровевших 1705 человек. Количество тестов, проведенных в городе составило на сегодняшний день 32973, из низ 1184 теста сделано у детей. Детей, заболевших коронавирусом, в городе всего 5, двое в ближайшее время уже будут сняты с наблюдения.

- На 31 мая привито в Бердске 9526 человек. Сегодня вакцинирование ведется тремя вакцинами: «Спутник», разработанной НИЦ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона», разработанная Новосибирским «Вектором». Сейчас Бердск получил третью вакцину, разработанную центром Чумакова - «КовиВак» на 250 человек. Темп вакцинации снизился. Сейчас вакцинируется до 100 человек в день, хотя работает 4 пункта вакцинации стационарных и один мобильный пункт. Важно вакцинировать работников предприятий города, к сожалению активность там невысокая. На 31 августа привито 9526 человек в Бердске. Осложнений после вакцинации не выявлено ни одного, - рассказала главрач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.

Причиной низкой активности при вакцинации Алла Николаевна назвала низкую гражданскую активность населения. Также главный врач города отметила, что отчётность по количеству вакцинированных, по вакцинам, которые остаются на остатке, которые списывается, идет ежедневно.
- Любое нарушение, если мы не заносим хотя бы одного привитого человека в электронный регистр, сразу высвечивается как нарушение работы медицинского учреждения. Поэтому открытие пунктов вакцинации предусматривает наличие холодильного оборудования и доступа в интернет. Я считаю, что должны быть списки лиц, кто работает на предприятиях, чтобы понимать, какое количество людей у нас привито на предприятиях города,- объяснила Алла Дробинская.

Мэр города Евгений Шестернин согласился, что нужно работать с руководителями промышленных предприятий, но подчеркнул, что близость к месту проживания пункта вакцинации очень важна. Евгений Анатольевич призвал работать над открытием новых пунктов, где бердчане смогут сделать прививку, не покидая района своего проживания.

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