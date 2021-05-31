Программа мероприятий на День защиты детей в Бердске: Как и где порадуют ребятишек 1 июня 2021

Уже завтра, 1 июня 2021 года, ребятишки Бердска будут отмечать свой праздник - День защиты детей. "Курьер. Среда. Бердск" рассказывают, какие мероприятия придумали для маленьких бердчапн. Стоит отметить, что большинство мероприятий состоятся в городском парке и на площадке ДК “Родина” с 14 до 19 часов.
В этот день в горпарке откроют новую детскую площадку.
Афиша Дня детства 1 июня 2021 года в Бердске:
Городской Парк культуры и отдыха.
Темпотурнир «Быстрые шахматы» 01.06.2021, 14:00 ч.-16:00 ч.
Стритбол 01.06.2021, 15:00 ч. Баскетбольная площадка
Открытие детской площадки 01.06.2021, 16:00 ч.- 17:00 ч.
Фестиваль детских рисунков на асфальте «Яркое Лето» 01.06.2021, 16:00 ч.-18:00 ч.
Интерактивная площадка «Полезная игрушка». Награждение участников конкурса, 01.06.2021, 16:00 ч. - 18:00 ч.
Городской фестиваль для молодых семей «Энергия Детства» (развлекательные площадки для детей и молодых семей - квест) 01.06.2021, 16:00 ч. - 18:00 ч.
Торговые ряды, аквагрим, аниматоры, мастер-классы, 01.06.2021, 16:00 ч.- 20:00 ч.
Инклюзивное занятие 01.06.2021, 17:00 ч., футбольная площадка.
Акция «Дневник отличника» 01.06.2021, 17:00 ч. - 18:00 ч.
Кругосветка «Лабиринт чудес» 01.06.2021, 17:00 ч. - 19:00 ч.
Праздничная площадка
Театрализованный концерт «Все краски лета». Награждение победителей конкурса талантов «Лучше всех» 01.06.2021, 17:00 ч. - 20:00 ч.
Концертная программа Академии популярной музыки «Голос» 03.06.2021, 18:00 ч.
Дворец культуры «Родина»
Театрализованный концерт «Ура! Зажигает детвора!» 01.06.2021, 11:00 ч. - 13:00 ч. Площадь ДК «Родина».
Мастер-классы творческих объединений клуба «Прогресс» 01.06.2021,11:00 ч. Площадь ДК «Родина».
Спортивно-игровая программа 01.06.2021, 13:00 ч. Площадь ДК «Родина».
Конкурс рисунка на асфальте «Детство – это мы!» 01.06.2021, 13:00 ч. Площадь ДК «Родина».
Интерактивный спектакль «Вредный заяц бука» образцового театра кукол Дворца культуры «Родина» 01.06.2021, 15:00 ч. ДК «Родина».
Финал областного конкурса начинающих исполнителей эстрадной песни «Си-ми-до-мик» 01.06.2021, 16:00 ч. ДК «Родина».