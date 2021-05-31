Программа мероприятий на День защиты детей в Бердске: Как и где порадуют ребятишек 1 июня 2021
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Программа мероприятий на День защиты детей в Бердске: Как и где порадуют ребятишек 1 июня 2021

2:38:365/31/2021Фото: pixabay.com
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Праздник состоится как в городском парке, так и в Микрорайоне у ДК "Родина".

День детства 1 июня отметят игровыми программами в Бердске

Уже завтра, 1 июня 2021 года, ребятишки Бердска будут отмечать свой праздник - День защиты детей. "Курьер. Среда. Бердск" рассказывают, какие мероприятия придумали для маленьких бердчапн. Стоит отметить, что большинство мероприятий состоятся в городском парке и на площадке ДК “Родина” с 14 до 19 часов.

В этот день в горпарке откроют новую детскую площадку.

Афиша Дня детства 1 июня 2021 года в Бердске:

Городской Парк культуры и отдыха.

Темпотурнир «Быстрые шахматы» 01.06.2021, 14:00 ч.-16:00 ч.

Стритбол 01.06.2021, 15:00 ч. Баскетбольная площадка

Открытие детской площадки 01.06.2021, 16:00 ч.- 17:00 ч.

Фестиваль детских рисунков на асфальте «Яркое Лето» 01.06.2021, 16:00 ч.-18:00 ч.

Интерактивная площадка «Полезная игрушка». Награждение участников конкурса, 01.06.2021, 16:00 ч. - 18:00 ч.

Городской фестиваль для молодых семей «Энергия Детства» (развлекательные площадки для детей и молодых семей - квест) 01.06.2021, 16:00 ч. - 18:00 ч.

Торговые ряды, аквагрим, аниматоры, мастер-классы, 01.06.2021, 16:00 ч.- 20:00 ч.

Инклюзивное занятие 01.06.2021, 17:00 ч., футбольная площадка.

Акция «Дневник отличника» 01.06.2021, 17:00 ч. - 18:00 ч.

Кругосветка «Лабиринт чудес» 01.06.2021, 17:00 ч. - 19:00 ч.

Праздничная площадка

Театрализованный концерт «Все краски лета». Награждение победителей конкурса талантов «Лучше всех» 01.06.2021, 17:00 ч. - 20:00 ч.

Концертная программа Академии популярной музыки «Голос» 03.06.2021, 18:00 ч.

Дворец культуры «Родина»

Театрализованный концерт «Ура! Зажигает детвора!» 01.06.2021, 11:00 ч. - 13:00 ч. Площадь ДК «Родина».

Мастер-классы творческих объединений клуба «Прогресс» 01.06.2021,11:00 ч. Площадь ДК «Родина».

Спортивно-игровая программа 01.06.2021, 13:00 ч. Площадь ДК «Родина».

Конкурс рисунка на асфальте «Детство – это мы!» 01.06.2021, 13:00 ч. Площадь ДК «Родина».

Интерактивный спектакль «Вредный заяц бука» образцового театра кукол Дворца культуры «Родина» 01.06.2021, 15:00 ч. ДК «Родина».

Финал областного конкурса начинающих исполнителей эстрадной песни «Си-ми-до-мик» 01.06.2021, 16:00 ч. ДК «Родина».

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