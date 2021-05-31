Коронавирус забрал жизни четырех пациентов за сутки на 31 мая в Новосибирской области

В Новосибирской области стало известно о новых смертях от коронавируса. Сообщается, что на утро 31 мая в регионе официально подтверждены 43 341 случай коронавируса. за последние сутки количество больных увеличилось на 74 пациента. За все время пандемии поправились от болезни 39 215 пациентов, а за последние сутки таких счастливчиков всего 33.
В числе жертв вируса на сегодняшний день мужчина в возрасте 59 лет и женщины в возрасте 72 года, 83 года и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 1 878 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 413 пациентов, в том числе 16 детей.
В отделениях реанимации продолжают борьбу за жизнь 67 человек. На ИВЛ находятся 8 пациентов.
С жалобами на ОРВИ в больницы Новосибирской области обратились 716 новосибирцев.