Издание миллионера Гусинского Newsru.com объявило о закрытии
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Издание миллионера Гусинского Newsru.com объявило о закрытии

3:38:405/31/2021Фото: скриншот сайта Newsru.com
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Архив издания продолжит работу, все материалы сайта останутся доступны.

Основанное Гусинским издание Newsru.com объявило о закрытии

Онлайн-издание Newsru.com заявило о закрытии после более чем 20 лет работы. Портал изначально работал в качестве подразделения телекомпании НТВ, однако после смены собственника телеканала остался под контролем бизнесмена Владимира Гусинского.

Редакция назвала причиной закрытия экономические трудности и отказ крупных рекламодателей от сотрудничества. Редакция связывает трудности с «политической ситуацией в стране».

- После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика. Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году, — говорится в сообщении.

Архив издания продолжит работу, все материалы сайта останутся доступны.

Израильская редакция Newsru.com, основанная в 2005 году, продолжит работу.

- Это вынужденное решение редакции Newsru.com — трагедия и огромная потеря для нас, израильской редакции Newsru.co.il... С момента создания Newsru.co.il в 2005 году мы получали профессиональную поддержку от российских коллег, без которой не смогли бы построить и развивать наш информационный ресурс, — говорится в заявлении портала.

В числе крупных медиаактивов Гусинского после «дела НТВ» также оставался телеканал RTVi (основанный как NTV International). Однако в 2012 году телеканал выкупил бывший гендиректор канала «Звезда» Руслан Соколов. В 2019 году контрольный пакет акций телеканала приобрел американский бизнесмен Микаель Исраелян.

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