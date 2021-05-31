Выпускного бала не будет в Бердске в 2021 году: Как вручат аттестаты выпускникам школ, рассказываем

Сегодня первый экзамен в выпускных классах города. Ответственная пора наступила у 11-классников — необходимо набрать максимально высокий балл, чтобы поступить в те ВУЗы, которые запланированы. Но ещё впереди незабываемый выпускной вечер — церемония вручения аттестатов зрелости, медалей, прощание с учителями и одноклассниками, традиционная встреча рассвета.
Сегодня на расширенном аппаратном совещании главы города начальник отдела образования Бердска Михаил Каркавин доложил мэру Евгению Шестернину о планах проведения выпускного вечера в Бердске.
- По вашему поручению было сделано обращение в Роспотребнадзор по проведению массовых мероприятий, посвященных выпускным вечерам в образовательных учреждениях города. На данный запрос был получен ответ из управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека, в котором сообщается, что санитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию образовательных учреждений и других объектов социальной структуры для детей и молодежи в том числе, где идет запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп, лиц,- начал зачитывать витиеватый ответ Роспотребнадзора Михаил Каркавин.
Мэр Бердска Евгений Шестернин призвал Михаила Викторовича не углубляться в дебри формулировок, а ответить просто — прислали отказ на проведение городского выпускного бала?
- Мероприятие проводить можно, но только в рамках класса, - ответил начальник отдела образования города.
- Городской выпускной вечер проводить нельзя? - ещё раз уточнил мэр.
- Нет,- ответил начальник отдела образования.
- Жаль, - сказал Евгений Анатольевич.
Родителям, учителям и, главное, выпускникам тоже очень жаль, что торжественного общегородского выпускного школьного бала в этом году не состоится.