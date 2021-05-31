Выпускного бала не будет в Бердске в 2021 году: Как вручат аттестаты выпускникам школ, рассказываем
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Выпускного бала не будет в Бердске в 2021 году: Как вручат аттестаты выпускникам школ, рассказываем

3:57:535/31/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Управлением образования было сделано обращение в Роспотребнадзор по проведению массовых мероприятий, посвященных выпускным вечерам в образовательных учреждениях города.

Михаил Каркавин рассказал о выпускных вечерах в школах города в 2021 году

Сегодня первый экзамен в выпускных классах города. Ответственная пора наступила у 11-классников — необходимо набрать максимально высокий балл, чтобы поступить в те ВУЗы, которые запланированы. Но ещё впереди незабываемый выпускной вечер — церемония вручения аттестатов зрелости, медалей, прощание с учителями и одноклассниками, традиционная встреча рассвета.

Сегодня на расширенном аппаратном совещании главы города начальник отдела образования Бердска Михаил Каркавин доложил мэру Евгению Шестернину о планах проведения выпускного вечера в Бердске.
- По вашему поручению было сделано обращение в Роспотребнадзор по проведению массовых мероприятий, посвященных выпускным вечерам в образовательных учреждениях города. На данный запрос был получен ответ из управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека, в котором сообщается, что санитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию образовательных учреждений и других объектов социальной структуры для детей и молодежи в том числе, где идет запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп, лиц,- начал зачитывать витиеватый ответ Роспотребнадзора Михаил Каркавин.

Мэр Бердска Евгений Шестернин призвал Михаила Викторовича не углубляться в дебри формулировок, а ответить просто — прислали отказ на проведение городского выпускного бала?
- Мероприятие проводить можно, но только в рамках класса, - ответил начальник отдела образования города.

- Городской выпускной вечер проводить нельзя? - ещё раз уточнил мэр.
- Нет,- ответил начальник отдела образования.
- Жаль, - сказал Евгений Анатольевич.
Родителям, учителям и, главное, выпускникам тоже очень жаль, что торжественного общегородского выпускного школьного бала в этом году не состоится.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
роспотребнадзорвыпускной балразрешения на проведение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А нужен ли общегородской выпускной бал в Бердске?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскВыпускного бала не будет в Бердске в 2021 году: Как вручат аттестаты выпускникам школ, рассказываем
    3:57:53 5/31/2021
    Выпускного бала не будет в Бердске в 2021 году: Как вручат аттестаты выпускникам школ, рассказываем
    Рейс Ryanair экстренно посадили в Берлине из-за сообщения о бомбе
    3:52:38 5/31/2021
    Рейс Ryanair экстренно посадили в Берлине из-за сообщения о бомбе
    Коронавирус забрал жизни четырех пациентов за сутки на 31 мая в Новосибирской области
    3:46:20 5/31/2021
    Коронавирус забрал жизни четырех пациентов за сутки на 31 мая в Новосибирской области
    Издание миллионера Гусинского Newsru.com объявило о закрытии
    3:38:40 5/31/2021
    Издание миллионера Гусинского Newsru.com объявило о закрытии
    Календарь магнитных бурь с 1 по 15 июня 2021: советы для метеозависимых людей
    3:20:27 5/31/2021
    Календарь магнитных бурь с 1 по 15 июня 2021: советы для метеозависимых людей
    БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
    2:40:21 5/31/2021
    Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
    БердскПрограмма мероприятий на День защиты детей в Бердске: Как и где порадуют ребятишек 1 июня 2021
    2:38:36 5/31/2021
    Программа мероприятий на День защиты детей в Бердске: Как и где порадуют ребятишек 1 июня 2021
    «Яндекс» заявил о покупке интернет-магазин одежды KupiVIP
    2:31:33 5/31/2021
    «Яндекс» заявил о покупке интернет-магазин одежды KupiVIP
    Запрещенные дни для посадочных и огородных работ в июне 2021 года по лунному календарю
    2:20:32 5/31/2021
    Запрещенные дни для посадочных и огородных работ в июне 2021 года по лунному календарю
    К ИВЛ подключили девочку, которую выбросило на трамвайные пути с батута из-за сильного ветра в Барнауле
    2:12:13 5/31/2021
    К ИВЛ подключили девочку, которую выбросило на трамвайные пути с батута из-за сильного ветра в Барнауле