Рейс Ryanair экстренно посадили в Берлине из-за сообщения о бомбе
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Рейс Ryanair экстренно посадили в Берлине из-за сообщения о бомбе

3:52:385/31/2021Фото: pixabay.com
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По данным AFP, экипаж сам запросил разрешение на посадку.

Рейс Ryanair экстренно посадили в Берлине из-за сообщения о бомбе

В Берлине экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Дублина в Краков, пишет Deutsche Welle со ссылкой на немецкую полицию.

Boeing 737 сел в немецкой столице 30 мая около 21:00 по московскому времени. Лайнер в аэропорту встречали правоохранительные органы и экстренные службы. Багаж пассажиров выгрузили на летное поле, его проверили кинологи. На борту самолета находилось 160 человек. По данным AFP, экипаж сам запросил разрешение на посадку.

Телеканал сообщил, что причиной посадки стала аварийная ситуация в воздухе, после чего ему немедленно дали разрешение сесть в Берлине. По данным Bild, причиной стало сообщение о минировании самолета.

Наличие взрывного устройства на борту так и не нашли. Пассажиров обеспечили бесплатным питанием. После проверок их посадили в другой самолет и отправили в Краков около 3:00.

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самолетпропагандабелоруссияфейк
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Надо было этот самолёт тоже в Белоруссию развернуть?

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