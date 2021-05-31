По особому звонку разрешают слушать мэра Евгения Шестернина на совещаниях в мэрии Бердска: Приключения журналиста 31 мая 2021
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По особому звонку разрешают слушать мэра Евгения Шестернина на совещаниях в мэрии Бердска: Приключения журналиста 31 мая 2021

5:22:425/31/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Работники пресс-центра мэрии попросили корреспондента «Курьер. Среда. Бердск» покинуть зал заседаний. Причины были названы странные — это рабочее совещание главы города и пресса допускается только приглашенная. Почему не пригласили «Курьер. Среда. Бердск»? Потому что «редактор должна была позвонить и попроситься присутствовать".

Все СМИ Бердска "пригласили" на аппаратное совещание главы города
Сюжет: СМИ и мэр Бердска
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Сегодня, 31 мая 2021 года, в администрации Бердска прошло расширенное аппаратное совещание главы города. «Курьер. Среда. Бердск» должен рассказывать своим читателям о том, что происходит в городе, как руководство Бердска управляет городским хозяйством, какие направления движения и развития определены для города.

Но сегодня работники пресс-центра мэрии Бердска попросили корреспондента «Курьер. Среда. Бердск» покинуть зал заседаний. Причины были названы странные — это рабочее совещание главы города и пресса допускается только приглашенная. Почему не пригласили «Курьер. Среда. Бердск»? Потому что «редактор должна была позвонить и попроситься присутствовать".

Девушка настойчиво просила покинуть совещание и не задерживать собравшихся. Конечно, задерживать некрасиво, пришлось уйти. Я попросила все-таки объяснить, почему такое отношение именно к «Курьер. Среда. Бердск», в зале находились представители всех СМИ Бердска. Ответ мне пообещали озвучить в пресс-центре мэрии, но на лестнице мы встретили управляющую делами мэрии Анну Чекмазову.

- У нас не принято просто присутствовать на совещаниях тем СМИ, которых не приглашали. Но раз вы пришли, пожалуйста, поучаствуйте. Но впредь, пожалуйста, звоните и уточняйте, - пригласила вернуться в зал заседаний глава пресс-службы мэрии Бердска.

Совещание прошло без каких-либо происшествий и ничем особенным не отличалось. Руководители управлений и учреждений города докладывали о результатах работы и планах, мэр города Евгений Шестернин задавал уточняющие вопросы и давал поручения.

Напомним, что аппаратные совещания у мэра Евгения Шестернина проходят в очень странном ракурсе. Так, с начала пандемии заявляли, что собрания должны проводиться в закрытом формате, но по публикациям других СМИ становиться понятно, что представителям иных редакций на совещаниях присутствовать разрешено. "Курьер. Среда. Бердск" в апреле общался с руководителем пресс-службы администрации Бердска и отвечающей за проведение мероприятий - Викторией Шлюндт. Вопрос заданный нами звучал следующим образом: почему на совещании разрешено присутствовать не всем СМИ Бердска? Ответ заключался в том, что на 13 апреля аппаратные совещания главы закрыты. Однако если кто-нибудь из СМИ на собрании присутствует, то это значит, что того или иного сотрудника редакции приглашал лично мэр Бердска.

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совещаниепресс-центр мэриинельзя присутствовать
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От редакции

Какие СМИ должны присутствовать на заседаниях в администрации города?

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