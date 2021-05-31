Почему стоит все-таки пройти МРТ: преимущества обращения в Smart-MRT и почему процедуру назначают в первую очередь?

Так как болеть никто не любит, абсолютно каждый старается следить за собственным здоровьем. Это означает, что при прохождении специалистов не всегда можно выявить проблему. Есть сегодня надежные способы, которые помогают понять, с чем же все-таки связана проблема у человека. МРТ или магнитно-резонансная томография — это один из лучших способов быстрого получения изображения всех тканей и органов человека по слоям. Благодаря высокой точности съемки и подробной детализации прочтения (расшифровки) снимков (Smart-MRT) эту процедуру назначают в первую очередь, ведь МРТ Киев проводят профессионалы, которые хотят поскорее помочь человеку понять, в чем же заключается суть проблемы.
На какие именно особенности стоит обратить особое внимание в первую очередь?
Делают это в ситуациях, когда есть подозрения на начальную стадию тяжелых заболеваний. Так, МРТ позволяет и точностью обнаружить:
- наличие опухолей на ранней стадии;
- оценить состояние нервной системы человека;
- проверить печень и почки (паренхиматозные органы организма) и т. д.
Три проекции снимков позволяют понять объемную картину ткани и органов, которые интересуют специалиста для постановки диагноза и назначения дальнейшего лечения.
К каким преимуществам проведения МРТ стоит присмотреться?
Среди других преимуществ МРТ можно отметить:
- возможность установить разную напряженность магнитного поля оборудования, что позволяет расширить возможности диагностики;
- при помощи МРТ выявляют болезни головного и спинного мозга;
- процедура МРТ позволяет быстро и точно определить болезни и проблемы суставов, мягких тканей, любых отделов позвоночника, области малого таза и живота, а также кровеносных сосудов;
- во время процедуры МРТ пациент не облучается и по этой причине не существует ограничений по частоте и кратности ее проведения.
- МРТ можно делать детям с месячного возраста, а также беременным женщинам после второго триместра беременности.
Процедура помогает выявить проблемы со здоровьем на ранних стадиях и успешно вылечить заболевание, не позволяя ему полностью разрушить организм.