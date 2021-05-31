"Нахлобучили" бюджет: Вернуть 100 млрд рублей сверхдоходов требует от металлургов правительство

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что металлургам нужно готовиться к новым налоговым изъятиям. Они должны будут вернуть в бюджет государства больше 100 млрд рублей сверхдоходов. Они получили их от высоких цен на свою продукцию, которую поставляли в рамках проектов, которые финансирует государство.
Также Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» бюджет в части гособоронзаказа на 100 миллиардов. По его мнению, металлурги понимают, что эти деньги нужно будет вернуть, но пока не решено, как они все это будут возвращать. Да и его это мало интересует — единственное, что есть сумма, которую нужно возвращать в любом случае.
Также он отметил, что рынок в стране свободный, но «государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать». И Белоусов пообещал что обязательно это сделает.