Календарь самых важных праздников РПЦ на июнь 2021 года: о каждом суть в двух словах
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Календарь самых важных праздников РПЦ на июнь 2021 года: о каждом суть в двух словах

8:20:235/31/2021Фото: Wikimedia Commons
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Почти каждый день в православном церковном календаре есть даты почитания святых, дни поста и памятные даты. Но двунадесятых самых великих праздников в году всего 12. И эти два входят в их число.

церковь
2 очень крупных праздника отметят православные в июне 2021 года

В июне 2021 года православным предстоит отметить сразу два крупных праздника, которые посвящены жизни Иисуса Христа. Оба праздник привязаны к празднованию Пасхи и имеют подвижную дату.

Почти каждый день в православном церковном календаре есть даты почитания святых, дни поста и памятные даты. Но двунадесятых самых великих праздников в году всего 12. И эти два входят в их число.

10 июня - Вознесение Господне

20 июня  - Троица

Вознесение Господне

Этот праздник посвящен последнему дню жизни Иисуса Христа на земле после Его Воскресения. Целых сорок дней Иисус продолжал жить вреди своих учеников - читал им проповеди и рассказывал им о Страшном Суше и Царствии Божьем. Спустя какое то время он собрал всех своих апостолов на Елеонской горе и пообещал им схождение Святого Духа на землю, который должен был им помочь в проповедовании христианства в каждом уголке земли.

После этого небеса разверзлись и Иисус поднялся в небо. Восхищенные и удивленные увиденным апостолы наблюдали за случившимся. С небес спустился ангел и велел им идти в Иерусалим и ждать Святого Духа.

Троица

Ровно спустя еще 10 дней апостолы дождались того, что им обещал их Учитель. В Сионской горнице они собрались все вместе для всеобщей молитвы. И тут случилось страшное для них. Все вдруг зашумело и загремело. Апостолы испугались. Тут еще и стены горницы полыхнули пламенем и охватили одежды апостолов. Но оказалось, что этот огонь был ласковым и совсем не обжигал - так свершилось схождение Святого Духа. Благодаря ему, ученики Христа смогли понимать и говорить разные языки, исцелять больных.

С эти же событием всем стало понятно, что и Дух Святой - это тоже Бог. С этого времени стали почитать его единство в трех: Отца, Сына и Святого Духа. Эти слова мы часто слышим в конце некоторых молитв, славя Господа.

Помимо этих двух крупных праздников накануне Троицы, 19 июня, будет отмечаться Вселенская Троицкая родительская суббота. Это один из самых крупных поминальных дней, когда поминаются не только родные и близкие но и все когда-либо жившие православные. Верующим обязательно посещение храма в этот день и участие в общей поминальной молитве. Говорят, что сила молитвы в этот день многократно усиливается.

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