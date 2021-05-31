Владельцев электромобилей освободили от транспортного налога в Новосибирской области

На заседании правительства Новосибирской области 31 мая было приняты поправки в закон о налогах, действующий в регионе. Теперь все автовладельцы, у которых есть электромобили, будут освобождены от уплаты транспортного налога. Поправки действуют как на физические лица, так и на организации, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Проектом закона предполагается освобождение владельцев колесных транспортных средств с электрическими двигателями от уплаты транспортного налога сроком на 5 лет, – отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Анатолий Костылевский. –Внесение изменений в областной закон обусловлено необходимостью стимулирования использования транспортных средств с электрическими двигателями на территории Новосибирской области и повышение уровня экологической безопасности».
Основанием для льготы является предоставление техпаспорта транспортного средства. Мощность двигателя не влияет на получение льготы.
На 1 апреля 2021 года в Новосибирской области зарегистрирован 501 электромобиль. Правительство документ одобрило, далее его рассматривать будут в Законодательном собрании, пишут в правительстве Новосибирской области.