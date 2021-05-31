На ледовую арену в Новосибирске еще 856,5 млн рублей дал Мишустин

Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 856,5 миллионов рублей дополнительно из резервного фонда для завершения строительства ледовой арены в Новосибирске.
Работы по воздвижению сооружения начаты в 2019 году, завершение строительства запланировано на 2022 год. В 2023 году на новой арене пройдут основные матчи первенства мира по хоккею среди юниоров. Торжественные церемонии открытия и закрытия чемпионата состоятся здесь же.
В будущем на арене смогут проходить и другие крупные соревнования по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Ледовый комплекс рассчитан на 10,5 тысячи зрителей. Ранее в строительство спортивного комплекса уже было выделено более 3,5 миллиарда рублей.
О выделении дополнительных средств для строительства Михаила Мишустина просил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Встреча проходила в рамках рабочей поездки председателя правительства России по Сибирскому федеральному округу. По итогам командировки Михаил Мишустин поручил Минспорту, Минфину и Минэкономразвития совместно с правительством Новосибирской области проработать этот вопрос и представить согласованные предложения в правительство РФ, пишут на сайте правительства РФ 31 мая.