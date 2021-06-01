Календарь дачника на 1 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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Календарь дачника на 1 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:176/1/2021Фото: pixabay
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День активных действий в огороде и саду. В этот день имеются все шансы избавиться от всего, что приносит вред.

Календарь дачника на 1 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня

01 июня 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 21 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака ВодолейПроцент освещенности Луны составляет 60%. Восход Луны в 01:40, а закат в 10:17.

Хронология лунных дней


  • 20 лунный день c 01:18 31.05.2021 по 01:40 01.06.2021
  • 21 лунный день c 01:40 01.06.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Водолей (−)

Луна в знаке Водолей. Это бесплодный знак. Посев, посадка и пересадка всех культур при этом знаке дают хилые растения и самый низкий урожай, растения плохо всходят и трудно приживаются, однако те, которые выживут, будут иметь мощную корневую систему, крепкие стебли и красивые цветы и плоды.

Это удачное время для экспериментов, когда надо с помощью клоновой селекции получить необычные аномальные растения, т.к. появляется большая вероятность появления различных мутантов.

Благоприятно в водолее:


  • вспашка, рыхление и окучивание;
  • прополка и прореживание всходов;
  • формирование кроны, обрезка усов у земляники, удаление лишних побегов и цветов, больных растений;
  • прищипка, пасынкование;
  • опрыскивание от вредителей и болезней;
  • сбор семян и корнеплодов на семенники;
  • уборка урожая на долгое хранение и на семена всех культур, включая выкопку картофеля;
  • уборка зерновых;
  • заготовка цветков, плодов и семян лекарственных растений;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • выкопка луковиц и клубней для хранения;
  • выпечка.

Возможно:


  • посев и посадка цветов с большой вероятностью получения экземпляров, необычных по форме и расцветке, а также лука-севка и луковичных цветов;
  • укоренение и пересадка растений: абутилон (комнатный клён), алоказия Сандера, бокарнея отогнутая, драцена Годсефа, калатея (Лубберса, полосатая, украшенная, розовато-раскрашенная, Маккоя), каллистемон лимонно-жёлтый, кокколоба ягодоносная, колеус (карликовый, Блюмс, Фершаффельта), крестовик Роули, ктенанта Оппенгейма, маранта беложилковатая, пуансеттия (молочай прекраснейший), роголистник, строманта приятная, ятрофа.

Не благоприятно в водолее:


  • посев-посадка и пересадка любых культур,в особенности на семена, кроме экспериментальных растений;
  • полив, это может привести к заболеванию корней;
  • подкормки, т.к. можно сжечь растение.

21 лунный день (+)

1 июня 2021 года в 12:00 — 21 лунный день. День активных действий в огороде и саду. В этот день имеются все шансы избавиться от всего, что приносит вред.

Рекомендуется в 21 лунный день:


  • уборка корнеплодов, насыщенных полезными элементами, а так же уборка лекарственных растений;
  • обрезка деревьев, прививки, подкормка, особенно, прикорневая.

Не рекомендуется в 21 лунный день:


  • прищипка и пикирование;
  • обильный полив.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:


  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Источник: mirkosmosa.ru

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