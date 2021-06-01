Какой будет погода 1 июня 2021 в Бердске и почему в день Ивана Долгого сажают огурцы

Сегодня, 1 июня 2021 года, все российские детки отмечают свой праздник - День защиты детей. Погода в этот день порадует не только маленьких бердчан, но и взрослых жителей Бердска. Как сообщает сервис "Яндекс. Погода", во вторник будет облачно, но с прояснениями. При этом столбик термометра поднимете днем до 27 градусов тепла. Вечером теплая погода сохранится. Уже утром воздух прогреется до 24 градусов тепла. А ночью похолодает до 18 градусов. Порывы ветра при этом достигнут 3 метров в секунду. Это будет максимальная сила ветра 1 июня.
Праздники на 1 июня
Всемирный день родителей
Международный день защиты детей
День Северного флота ВМФ России
День военно-транспортной авиации ВКС РФ
День создания правительственной связи СССР
Именины
В этот день именины отмечают Ян, Сергей, Павел, Николай, Михаил, Митрофан, Матвей, Максим, Игнат, Иван, Дмитрий, Григорий, Виктор, Василий, Валентин, Антон, Александр, Акакий, Анастасия.
Традиции и обычаи дня
В народном календаре этот день известен как Иван Долгий. В этот день наши предки сажали огурцы. При этом подмечали важные природные явления:
На Ивана весна умывается, лету в пояс кланяется.
В июне солнце высоко – с утра до вечера далеко.
На Ивана Долгого пора сажать огурцы.
В этот день заклинали ниву. На восходе солнца отправлялись в поле с целью защитить посевы от ветров-суховеев. Каждый ветер в народе имел своё название:
южный – летний;
юго-восточный – обеденник;
юго-западный – верховой;
северо-западный – глубник;
северо-восточный – полунощник;
северный – северяк.
Крестьяне выходили в поле, становились лицом к ветру и читали специальный заговор:
- Ветер-ветерок, из семи братьев – старший брат, ты не лей дождем с запада, ты не дуй с гнилого угла, а подуй лучше тёплым теплом, роду нашему службу сослужи, добрые дожди пригони, пахарям – на радость, а тебе буйному – на славу.