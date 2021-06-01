С Первым летним днем 1 июня: сочные открытки и ароматные поздравления

Сегодня у природы день рожденья,
Звонким эхом раздаётся новость эта,
До свиданья, весна, до свиданья.
Здравствуй лето! Здравствуй лето! Здравствуй лето!
С первым летним днём хотим поздравить,
Пожелать вам счастья и добра.
Пусть вам много радости доставит,
Эта летняя, чудесная пора!
Теплый дождик сообщил: весны песня спета!
И в окошко к нам стучит первый денёк лета.
Пусть вам лето принесёт много радостных хлопот,
Отпуск пусть в сезон пройдёт без особенных забот.
Пусть вам в роще соловей серенады пропоёт,
И тогда из сердца грусть обязательно уйдёт.
Пусть вам радуга подарит яркие сиянья,
Ну, а первый день июня цветов благоуханье.
Волны плещутся в реке, весело играя,
Птицы звонко так поют, собираясь в стаи.
Потому что лета первый день сегодня наступает,
Отпусков сезон хороший для нас он открывает.
Мы хотим поздравить вас с первым летним днём,
Укрепить ваше здоровье тёпленьким дождём.
Пусть вас солнышко согреет лучиком целительным,
А роса пускай напоит бальзамом утешительным.
Тёплым радужным дождём земля вся умылась,
И в предверьи лета природа нарядилась.
Солнце ласково смеётся, лучами играя,
И душе легко поётся, летний день встречая.
От души вас поздравляем с днём июньским первым,
Потому, что он сегодня в лето открыл двери.
Пожелаем вам улыбок, летней теплоты,
Сколько ясных звёзд на небе, столько доброты.
Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru