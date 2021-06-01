Неповторимые открытки с Днём Северного флота России 1 июня от дизайнера и поздравления для смельчаков

Северный флот страны, честь вам и хвала,
Счастья вам желаем, удачи и добра,
Если на посту вы, граница на замке,
Пусть праздник принесёт вас радости вдвойне.
Пускай задуманное непременно сбудется,
Пусть все тревоги и печали позабудутся,
Пускай радость в двери к вам стучится,
Пусть самое хорошее в этот день случится.
Вы главный и надёжный страны оплот,
На вас надежду возлагает Россия,
Моряки наделены отвагой и силой.
С праздником мы вас сердечно поздравляем,
Здоровья крепкого и счастья всем желаем,
Пусть служба ваша будет мирная всегда,
Пусть с нетерпеньем и любовью вас ждёт родня.
Флот северный, морские волки,
Вы надёжный оплот страны,
Вы моряки, пропитанные солью,
Защитники границы водной, лишь вы одни.
Сегодня праздник, примите поздравленья,
Пускай в портах встречают вас с цветами,
Пусть служба вам приносит вдохновенья,
Пусть покорится вам цунами.
Моря, вам, покоряются всегда,
И зорко охраняются границы,
Стать сильными вас выбрала судьба,
Флот Северный ночами дома снится.
Пусть в праздник исчезнут все тревоги,
Пусть радость непременно к вам придёт,
Пускай прямыми будут водные дороги,
Пускай печаль и грусть уйдёт.
Источник: pozdravik.ru