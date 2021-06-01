Неповторимые открытки с Днём Северного флота России 1 июня от дизайнера и поздравления для смельчаков
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Неповторимые открытки с Днём Северного флота России 1 июня от дизайнера и поздравления для смельчаков

11:20:236/1/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День Северного флота Военно-Морского флота России — ежегодный праздник, отмечаемый 1 июня, установлен приказом Главнокомандующего Военно-Морского флота Российской Федерации от 15 июля 1996 года № 253

День Северного флота России

Северный флот страны, честь вам и хвала,
Счастья вам желаем, удачи и добра,
Если на посту вы, граница на замке,
Пусть праздник принесёт вас радости вдвойне.
Пускай задуманное непременно сбудется,
Пусть все тревоги и печали позабудутся,
Пускай радость в двери к вам стучится,
Пусть самое хорошее в этот день случится.

День Северного флота России
Северный славный и надёжный флот,
Вы главный и надёжный страны оплот,
На вас надежду возлагает Россия,
Моряки наделены отвагой и силой.
С праздником мы вас сердечно поздравляем,
Здоровья крепкого и счастья всем желаем,
Пусть служба ваша будет мирная всегда,
Пусть с нетерпеньем и любовью вас ждёт родня.

День Северного флота России

Флот северный, морские волки,
Вы надёжный оплот страны,
Вы моряки, пропитанные солью,
Защитники границы водной, лишь вы одни.
Сегодня праздник, примите поздравленья,
Пускай в портах встречают вас с цветами,
Пусть служба вам приносит вдохновенья,
Пусть покорится вам цунами.

День Северного флота России

Моря, вам, покоряются всегда,
И зорко охраняются границы,
Стать сильными вас выбрала судьба,
Флот Северный ночами дома снится.
Пусть в праздник исчезнут все тревоги,
Пусть радость непременно к вам придёт,
Пускай прямыми будут водные дороги,
Пускай печаль и грусть уйдёт.

День Северного флота России

Источник: pozdravik.ru

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