Поздравления на Всемирный день родителей 1 июня для самых лучших людей
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01.06
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Поздравления на Всемирный день родителей 1 июня для самых лучших людей

8:40:326/1/2021Фото: fresh-cards.ru
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Всемирный день родителей – еще один достаточно новый праздник (он был утвержден в 2012 году).

Всемирный день родителей

Спасибо я скажу сегодня,
Родители мои родные,
За то, что жизнь мне подарили,
Здоровы будьте, дорогие.

Поклон вам низкий за заботу,
За теплоту, совет и силу,
За то, что нежностью своей
Меня в избытке наградили.

Живите долго и счастливо,
Дарите мудрость и добро,
Пусть будет ваша жизнь красивой,
Сердца пусть дарят лишь тепло.

***

Родительской лаской, растем, окруженные,
Родительским словом благословленные.
Как много родители значат для нас
И в радости с нами и в горестный час.

Мы вас поздравляем. Сегодня ваш праздник.
Встал взрослым вчерашний ребенок — проказник.
Взрослеем. Уходим, но жизни пути
Не можем без вашей поддержки пройти.

Мы крепкого вам пожелаем здоровья,
Такого, чтоб ангелы хлопали стоя.
Ночей без тревоги и солнечных дней
И чтоб на душе становилось светлей.

***

Вы, мои родители,
Как ангелы-хранители
Всегда крылом прикроете,
Душевно успокоите.

И в радостях, и в горестях
Вы за меня помолитесь.
Дадите без сомнения
Свое благословение.

Спасибо вам, любимые,
Душевные, ранимые,
За теплоту бездонную
И ночи все бессонные.

Вас поздравляю, милые,
Пусть Бог дарует силы вам.
Я очень вас люблю,
За все благодарю.

***

Всемирный день родителей
Праздник всех детей,
Благодарны мы
Жизнью вам своей.

На руках вы нас
В мир этот принесли,
Души и сердца
Нам отдали свои.

Спасибо вам, родители
За ласку, доброту,
За нежность и любовь,
За детскую мечту.

Дай Бог вам жизни долгой,
Счастья и здоровья,
Пусть будут ваши дни
Наполнены любовь.

***

Вам, поклон, кто жизнь нам подарил,
Кто увидеть мир дал яркий шанс,
Кто добру и правде нас учил,
Наш поклон, родители, для вас!

В этот день родителей спешим
Мы поздравить вас, таких родных,
Искренне спасибо говорим,
Чтим вас, добрых, славных, золотых!

***

Два самых родных, дорогих человека,
Два слова любимых до скончания века.
Мамуля! Папуля! И в радости, и в ссоре
Со мною вы рядом, нет лучше опоры.

Здоровья вам, мира, поменьше заботы,
Чтоб в жизни семейной — мажорные ноты
Играло на флейте души только счастье,
А радость была неотъемлемой частью.

Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru

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