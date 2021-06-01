В День защиты детей открытки самые добрые и короткие поздравления на 1 июня

Дети — наша гордость,
Дети — это счастье.
Пусть всех в мире деток
Обойдут напасти.
Радостью сияют
Детские глазенки,
Раздается чаще
Добрый смех их звонкий!
Поздравляем всех детишек
Мы сегодня от души.
Первый день июня, праздник
Самый важный на земле.
Всем здоровья мы желаем,
Чтоб счастливы были вы
И чтоб чаще улыбались
Улыбкой чистой от души.
Пускай на целом белом свете
Будут счастливы все дети!
Пусть всегда и всем детишкам
Дарится любовь с излишком,
Пусть их каждый уважает,
Прав никто не нарушает!
Дети — вот цветы надежды,
Так ласкайте их и нежьте!
Вас, ребятки, поздравляем
С Днем защиты всех детей!
Смеха, радости желаем
Вам на много-много дней.
И, конечно, всем здоровья,
Чтоб в любви вы все росли.
Чтобы ангелочки с неба
Ваши жизни берегли!
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru