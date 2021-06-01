В День защиты детей открытки самые добрые и короткие поздравления на 1 июня
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В День защиты детей открытки самые добрые и короткие поздравления на 1 июня

9:40:076/1/2021Фото: bipbap.ru
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Международный день защиты детей 1 июня празднуется во многих странах. А впервые официально он стал отмечаться в 1950 г.

День защиты детей

Дети — наша гордость,
Дети — это счастье.
Пусть всех в мире деток
Обойдут напасти.

Радостью сияют
Детские глазенки,
Раздается чаще
Добрый смех их звонкий!

День защиты детей

Поздравляем всех детишек
Мы сегодня от души.
Первый день июня, праздник
Самый важный на земле.

Всем здоровья мы желаем,
Чтоб счастливы были вы
И чтоб чаще улыбались
Улыбкой чистой от души.

День защиты детей

Пускай на целом белом свете
Будут счастливы все дети!
Пусть всегда и всем детишкам
Дарится любовь с излишком,
Пусть их каждый уважает,
Прав никто не нарушает!
Дети — вот цветы надежды,
Так ласкайте их и нежьте!

День защиты детей

Вас, ребятки, поздравляем
С Днем защиты всех детей!
Смеха, радости желаем
Вам на много-много дней.

И, конечно, всем здоровья,
Чтоб в любви вы все росли.
Чтобы ангелочки с неба
Ваши жизни берегли!

День защиты детей

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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