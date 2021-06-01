Дорога на водозабор озаботила власть Бердска: 10 особо жутких мест пообещали засыпать щебнем
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Дорога на водозабор озаботила власть Бердска: 10 особо жутких мест пообещали засыпать щебнем

10:04:506/1/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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"Меня волнует пассажирское предприятие, безопасность пассажиров. Обеспечена безопасность?", - задал вопрос мэр города Евгений Шестернин.

Дорогу на дачи в районе водозабора в ближайшее время доделают

Дорога на дачи в районе водозабора была и остается темой для разговоров большого количества дачников и «героиней» нескольких статей в «Курьер. Среда. Бердск». Как уже сообщалось, в этом году дорогу ремонтировали дважды, оба раза это был «поддерживающий» ремонт, чтобы по дороге можно было проехать.

31 мая на расширенном аппаратном совещании главы Бердска заместитель директора УЖКХ Бердска Владимир Захаров рассказал, что сам проехал до водозабора сегодня утром, предвидя вопрос о дороге.

- Там есть 10 мест, которые требуют доработки асфальтовым покрытием, есть трясина, где нужно сделать выемки трясины и засыпать щебнем. Всегда хочется лучше, но всё же я считаю, что дорога вполне проездная. 10 мест надо в ближайшее время доработать, мы доработаем,- рассказал Владимир Юрьевич.

- Меня волнует пассажирское предприятие, безопасность пассажиров. Обеспечена безопасность? - задал вопрос мэр города Евгений Шестернин начальнику транспортного отдела Бердска Надежде Нятиной.

- Да, обеспечена безопасность, - ответила Надежда Валерьевна.

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ремонтямыдорога
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Обеспечена безопасность на дороге на дачи в районе водозабора?

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