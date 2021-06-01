Продажу алкоголя сократить до 5-6 литров на человека в год предложили в России
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Продажу алкоголя сократить до 5-6 литров на человека в год предложили в России

6:40:176/1/2021Фото: Flickr
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Султан Хамзаев предложил также полностью монополизировать продажу спиртного в стране. По его мнению такое решение поможет сократить число контрафакта в стране.

В России хотят уменьшить потребление алкоголя при помощи запретов

Предложение от члена Общественной палаты России и руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева об ограничении продажи спиртного прозвучало в его интервью.

«Есть определенные нормы, которые выстроены глобальным медицинским сообществом. Всемирной организацией здравоохранения, например. У нее есть четкое определение, что свыше, например, 5-6 литров алкоголя в год на душу населения — это уже вымирание. Нужно определить литраж, который гражданин может купить на себя. Например, не более пяти литров алкоголя в год», — сказал Хамзаев в беседе с URA.RU.

Также Хамзаев призвал полностью монополизировать продажу алкоголя в России. По его мнению такое решение поможет сократить число контрафакта в стране.

Султан Хамзаев — уроженец Дагестана - с 2014 года работает в общественной палате, где проводит инициативы по поддержке здорового образа жизни среди россиян. Среди его предложений в рамках проекта «Трезвая Россия» (работает с 2012 года) - продление отпуска отдыхающим, требование предупреждения на рекламу ставок на спорт, введение ответственности за пропаганду преступлений и многие другие.

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контрафактздоровый образ жизниограничение продаж алкоголя
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