Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 июня 2021 в России и мире

• Международный день защиты детей (International Children`s Day)
• Всемирный день родителей (Global Day of Parents)
• Всемирный день молока (World Milk Day)
• День Северного флота ВМФ РФ
• День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями
• День памяти святого благоверного князя Димитрия Донского
• День рождения «Супермена»
• День военно-транспортной авиации ВКС РФ
• День создания правительственной связи СССР
• День герба, флага и гимна Краснодарского края
• День памяти преподобной Евфросинии Московской
• День подтверждения новогоднего обещания (New Year`s Resolution Recommitment Day)
• Всемирный день рифа (World Reef Day)
• Всемирный день осведомлённости о нарциссическом насилии (World Narcissistic Abuse Awareness Day)
• День без алкоголя (Dzien bez Alkoholu) - Польша
• День «Скажи что-нибудь приятное» (Say Something Nice Day) - США
• День ходьбы босиком (National Go Barefoot Day) - США
• День оливок (National Olive Day) - США
• День торта с фундуком (National Hazelnut Cake Day) - США
• День друга по переписке (National Penpal Day) - США
• День ребёнка - Китай
• День посадки деревьев - Камбоджа
• День матери и ребёнка - Монголия
• Фестиваль деревьев (Festival of Trees) - Бенин
• День лака для ногтей (National Nail Polish Day) - США
• День «Пухлой толстушки» (Fei Fei Day) - Канада
• День «Подбрось монетку» (Flip a Coin Day) - США
• День свободы (День Мадарака, Madaraka Day) - Кения
• День «Наденьте платье» (Wear a Dress Day) - США
• День пришествия Крестительницы Грузии (Нинооба) - Грузия
• День молодёжи - Кабо-Верде
• День смены одежды (Koromogae) - Япония
• День смелости (Dare Day) - США
• День приёма Геймлиха (National Heimlich Maneuver Day) - США
• День победы (День Конституции) - Тунис
• День памяти святой Гаянэ - Армения
• День независимости - Самоа
• День «Корабль не сдавать» (Don`t Give Up The Ship Day) - США
• День признательности рекрутерам здравоохранения (National Healthcare Recruiter Recognition Day) - США
• День даяков (Gawai Dayak in Sarawak) - Малайзия
• День президента - Палау
• День работников архивов и управления документацией - ПМР
• День военно-морского флота (National Maritime Day) - Мексика
• День государственности штата Кентукки (Kentucky Statehood Day) - США
• День Оскара-ворчуна (Oscar The Grouch Day) - США
• День государственности штата Теннесси (Tennessee Statehood Day) - США
• День Панча Сила (Pancasila Day) - Индонезия
• Именины у Корнилия, Анастасии, Андрея, Александра, Антона, Василия, Виктора, Григория, Дмитрия, Ивана, Игнатия, Олега
• Иван Долгий (Ранние льны)
Важные события
1725 в царствование Екатерины I учреждён Орден Святого Александра Невского.
1787 Екатерина II устроила смотр русского флота в Инкермане.
1798 в Санкт-Петербурге учреждён институт Святой Екатерины для благородных девиц.
1806 в городе Петербурге заложено здание Смольного института (архитектор Джакомо Кваренги).
1830 в Петербурге вокруг Спасо-Преображенского собора установлена ограда из турецких орудий – трофеев русско-турецкой войны.
1873 в Петербурге открыт бюст Петра I на территории Императорского речного яхт-клуба на Крестовском острове.
1933 основан Челябинский тракторный завод (ЧТЗ).
1922 открыта первая в СССР международная авиалиния Москва – Кёнигсберг.
1924 со сборочного конвейера сошёл первый 6-цилиндровый автомобиль новой марки Chrysler.
1931 заключён контракт между США и СССР об участии американских инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов.
1936 открылась первая в СССР трансконтинентальная авиалиния из Москвы во Владивосток, одна из самых протяжённых в мире. В те времена перелёты совершались с промежуточными посадками за 4 суток.
1955 утверждён эскизный проект вертолёта Ми-6.
1962 в СССР цены на мясо, молоко, масло и яйца повышены на 25-30 %.
1976 катастрофа советского Ту-154 в Экваториальной Гвинее. Погибли 45 человек.
1992 Россия стала 165-м членом Международного валютного фонда (МВФ).
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend