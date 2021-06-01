Какой сегодня церковный праздник 1 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 1 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:126/1/2021Фото: Pixabay
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Запрещалось возвращаться домой, пока отдали не все пироги. Если все отдать не получилось - из крошили птицам.

церковь
1 июня поста нет

Православные праздники 1 июня

Священномучеников Патрикия Прусского, епископа, и с ним трех пресвитеров Акакия, Менандра и Полиена, пресвитеров
Преподобных Корнилия, чудотворца Комельского и Корнилия Палеостровского, игумена Олонецкого
Благоверного великого князя Димитрия Донского
Благоверного князя Иоанна (в иночестве Игнатия) Угличского, Вологодского
Преподобного Сергия Шухтомского (Шухтовского)

Народные праздники


Иван Долгий

Самые главные традиции на 1 июня — обязательно посеять пшеницу и испечь пироги и раздать их нищим. Запрещалось приходить домой с нераздаренными пирогами. Если все отдать не получилось - из крошили птицам.

Приметы на праздник


  • Каждый год, 1 июня, люди верили, что если в поле много птиц — это не к добру.
  • Увидеть в небе жаворонка — к большому и щедрому урожаю.
  • Посев пшеницы следовало начинать лишь, когда зацветет черемуха и появятся первые листочки на дубе.
  • Если поутру небо в красных тонах — ожидается дождливый день. Если наоборот, день без облачков — грибов летом не будет, а вот если сильный дождь — грибов можно будет набрать целые корзинки.
  • Если 1 июня наблюдается красный закат, значит впереди еще несколько теплых и ясных дней.


Источник: my-calend

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