Какой сегодня церковный праздник 1 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 1 июняСвященномучеников Патрикия Прусского, епископа, и с ним трех пресвитеров Акакия, Менандра и Полиена, пресвитеров
Преподобных Корнилия, чудотворца Комельского и Корнилия Палеостровского, игумена Олонецкого
Благоверного великого князя Димитрия Донского
Благоверного князя Иоанна (в иночестве Игнатия) Угличского, Вологодского
Преподобного Сергия Шухтомского (Шухтовского)
Народные праздники
Иван Долгий
Самые главные традиции на 1 июня — обязательно посеять пшеницу и испечь пироги и раздать их нищим. Запрещалось приходить домой с нераздаренными пирогами. Если все отдать не получилось - из крошили птицам.
Приметы на праздник
- Каждый год, 1 июня, люди верили, что если в поле много птиц — это не к добру.
- Увидеть в небе жаворонка — к большому и щедрому урожаю.
- Посев пшеницы следовало начинать лишь, когда зацветет черемуха и появятся первые листочки на дубе.
- Если поутру небо в красных тонах — ожидается дождливый день. Если наоборот, день без облачков — грибов летом не будет, а вот если сильный дождь — грибов можно будет набрать целые корзинки.
- Если 1 июня наблюдается красный закат, значит впереди еще несколько теплых и ясных дней.
Источник: my-calend