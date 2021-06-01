Гороскоп на 2 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально

ОвенВам стоит сегодня быть немного мягче и не столь прямолинейным. Иначе хрупкие отношения могут окончательно развалиться. Будьте гибче и чаще уступайте.
Телец
У вас начинается благоприятный период в сфере работы и финансов. Совсем скоро вы сможете обрести долгожданную независимость и завоевать отличную репутацию.
Близнецы
С самого утра день покажется слишком суетливым. Но если вы захотите - сможете найти необходимый баланс. Вечер проведите в компании любимого человека, обратите внимание на его заботу.
Рак
Веселое времяпрепровождения - это отлично. Но есть еще бытовые хлопоты, о которых вы совсем забыли. Это очень раздражает вашего любимого человека, меняйте ситуацию.
Лев
У вас хороший день, но постарайтесь никому ни о чем не рассказывать. На работе все сложится благоприятно, а вечер с любимым человеком порадует.
Дева
Обратите внимание на ваше здоровье и постарайтесь избегать травмоопасных ситуаций. Дача, поездки и спорт сегодня точно не для вас. Займитесь спокойной работой.
Весы
Первую половину дня смело можно посвятить работе - для этого очень удачное время. После качественной работы вечер можно запланировать для отдыха с друзьями.
Скорпион
В семье могут возникнуть неприятности и внезапные финансовые расходы. Но вы найдете выход и со всем справитесь. Главное - воспринимать все спокойно.
Стрелец
Отличный день для любви! Новые знакомые и приятные встречи - все пройдет просто превосходно. Выделите самое важное для вас занятие на сегодня и всего себя посвятите ему.
Козерог
Вам придется наводить порядок в отношениях. Проявления ревности - не лучшее решение для отношений, лучше сесть и спокойно все выяснить.
Водолей
Не спешите с утра браться за новые решения и делать выводы. Серьезные дела отложите на вторую половину дня. Вот тогда вы сможете показать все свои лучшие качества.
Рыбы
Посмотрите внимательно - кто вас окружает. Кому вы давали обещания, которых не смогли исполнить? Из-за этого могут быть непредвиденные расходы. Покупки стоит отложить.