Сильная магнитная буря 1 июня 2021 года: Как метеопатам сохранить здоровье в первый летний магнитный шторм
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Сильная магнитная буря 1 июня 2021 года: Как метеопатам сохранить здоровье в первый летний магнитный шторм

5:45:086/1/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Из-за повышенной вспышечной активности Солнца эта буря будет особенно опасной для метеопатов. Люди, чей организм сложно приспосабливается к изменениям в окружающей среде, рискуют попасть под удар стихии.

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1 июня 2021 года специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца прогнозируют сильную магнитную бурю. Космические приборы регистрируют резкий рост активности Солнца. Рассмотрим прогноз состояния магнитного поля Земли на 1 июня подробно по часам. Начало суток обещает быть спокойным: с полуночи до 3 часов ночи магнитосфера нашей планеты будет находится в состоянии покоя, небольшие возмущения силой 2 балла будут едва заметны. Ближе к утру и до полудня слабая геомагнитная буря начнет собираться “на горизонте”, чтобы после полудня и до полуночи ударить по планете с силой около 5 баллов: это так называемая умеренная магнитная буря.

Из-за повышенной вспышечной активности Солнца эта буря будет особенно опасной для метеопатов. Люди, чей организм сложно приспосабливается к изменениям в окружающей среде, рискуют попасть под удар стихии. Головные боли, проблемы с сердцем и дыханием, скачки давления, боли в суставах и позвоночнике - вот неполный список возможных осложнений для здоровья метеопатов.

Как в первый день лета минимизировать воздействие магнитной бури человеку:
- Постарайтесь не находиться долгое время под лучами Солнца, больше гуляйте, но в тени;
- Не перетруждайте организм непосильными задачами, это касается и физического, и умственного труда;
- Больше пейте свежей воды, травяных успокоительных чаёв, откажитесь от крепкого кофе и чая;
- Выполняйте упражнения для суставов и ног, сделайте несложную утреннюю гимнастику и повторите несколько упражнений вечером;
- Не переедайте на ночь, в течение дня отдайте предпочтение овощам, супам и кашам, откажитесь от сахара, острой и копченой пищи;
- Начните закаливание организма - контрастный душ по утрам и обливание ног прохладной водой вечером облегчат состояние.

Какие осложнения возможны под влиянием магнитной бури:
- Резкий рост и падение давления;
- Головная боль и мигрень;
- Одышка, обострение приступов астмы, проблемы с дыханием, нехватка кислорода в организме;
- Слабость, потеря сил, усталость, быстрая утомляемость;
- Нервозность, рассеянность, апатия, рост беспокойства, мнительность.

Кто более всего подвержен воздействию магнитных бурь:
- Люди с болезнями сердечно-сосудистой системы;
- Астматики;
- Люди, перенесшие сложные операции и находящиеся на реабилитации после серьезных болезней;
- Люди, перенесшие инфаркты и инсульты;
- Дети и молодые люди до 25 лет;
- Пожилые люди после 60 лет;
- Беременные женщины.

Как переносят магнитные бури наши читатели:
Юлия Владимировна. 58 лет:
- Очень сильные головные боли, просто прикована к кровати. Голова кружится и болит. Сильно болят суставы ног, боли при ходьбе.
Елена Алексеевна, 45 лет:
- Тошнит. Слабость. Много пью воды, жажда. Нервничаю почему-то, ко всем придираюсь, всем недовольна. Болит голова сильно.
Галина Александровна, 63 года:
- Пью таблетки от давления - не помогает, давление скачет. Вызываю даже скорую помощь бывает. При высоком давлении болит и бьется сердце. Страшно становится жить. На улице полегче - выхожу посидеть на лавочке.

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магнитная буряметеопаты. советы врача
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